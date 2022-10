Custom-Modelle der Arc A750 und A770 zeigen sich

Werbung

Die ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC hat es bereits in den deutschen Handel geschafft. Auf Intels Hausmesse Innovation gab es nun einige Custom-Modelle der weiteren Serie zu sehen. Aufgetan haben die Fotos Engadget (via Videocardz) und Cool3C. Diese stammen von Gunnir und ASRock, die in gewisser Weise Haus-und-Hof-Ausstatter für Intel in dieser Hinsicht sind. Von anderen Partnern war bisher noch nichts zu hören.

Die Karten sind mit drei oder zwei Axiallüftern ausgestattet und kommen auf eine Dicke von zwei Slots oder knapp darüber. Im Vergleich zu den vor wenigen Tagen vorgestellten Modellen der GeForce-RTX-40-Serie sind sie geradezu kompakt – spielen aber auch in einer anderen Leistungsklasse. Entsprechend der TDP-Einordnung durch Intel sehen wir zudem Lösungen mit 2x 8-Pin oder jeweils 1x 8-Pin und 1x 6-Pin für die zusätzliche Stromversorgung.

Bisher nicht bekannt ist, ob die Custom-Designs ebenfalls ab dem 12. Oktober in den Verkauf gehen und ob es wie gesagt noch weitere Hersteller gibt, die auf Intel-GPUs setzen werden.