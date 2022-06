RDNA 3 wird ein Chiplet-Design mit +50 % Leistung/Watt

Neben einem ausführlichen Ausblick bei den Prozessoren sprach AMD auf dem Financial Analyst Day auch über die RDNA-3-Architektur, also die nächste Generation der Radeon-Grafikkarten.

AMD bestätigt noch einmal, dass die GPUs in 5 nm gefertigt werden. Offiziell neu ist, dass ein Chiplet-Packaging eingesetzt werden wird. Zumindest einige der Navi-3x-GPUs werden also aus mehr als einem Grafikchip bestehen. Der Infinity Cache wird in einer nächsten Generation zur Anwendung gebracht.

AMD plant ein um 50 % höheren Leistung/Watt-Verhältlich – so die eigenen Projektionen. Ob man diesen Anspruch am Ende auch umsetzen wird können, bleibt abzuwarten. Die Radeon-Grafikkarten auf Basis von RDNA 3 werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 erwartet.

CDNA 3 wird Basis einer HPC-APU

Schlussendlich verriet AMD auch einige Details zur CDNA-Strategie. Die Nachfolger der aktuellen Instinct-MI200-Serie stellen dabei wie in diversen Gerüchten bereits vermutet auf ein APU-Design um – sprich es wird eine GPU und CPU in einem Package geben.

Die Infinity Architecture verbindet die beiden Komponenten und bindet auch noch HBM an. Neue Datenformate sollen die Effizienz für AI-Berechnungen erhöhen.

Die ersten Instinct-MI300-Beschleuniger sollen 2024 auf den Markt kommen.