Verfügbarkeit ist ein fließender Begriff: Verwirrung um mobile Arc-GPUs

Ende März und somit noch gerade so eben innerhalb der eigenen Vorgabe für das erste Quartal präsentierte Intel die mobilen Arc-GPUs der ersten Generation alias Alchemist. Die ersten Notebooks sollten ab sofort verfügbar sein. Aber offenbar genau dies scheint aktuell noch der Knackpunkt zu sein, denn von einer Verfügbarkeit kann eigentlich nicht die Rede sein. So finden sich im deutschen Handel keine Notebooks mit A370M noch mit A350M, die sofort verfügbar sind.

Diese Frage stellten sich aber bereits viele potentielle Käufer der Notebooks mit Arc-GPU. Der Indie Developer @GameUnionTV (via Videocardz) hat eine Antwort vom Intel-Support bekommen:

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Die Antwort ist jedoch eine andere, als wir dies erwartet hätten: "Laptops mit Intel ARC werden ab dem Ende des zweiten Quartals 2022 erhältlich sein."

Dies widerspricht der Aussage zum sofortigen Verkaufsstart der Notebooks mit Arc-GPU und wurde inzwischen von Intel auch korrigiert:

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Demnach sind die ersten Samsung Galaxy Book2 Pro in Südkorea verfügbar und sollen in den kommenden Wochen auch in anderen Regionen verfügbar sein. In gewisser Weise sind die Aussage von Intel zur Verfügbarkeit also missverständlich gewählt. Ein "ab sofort verfügbar" widerspricht sicherlich einer regional eingeschränkten Verfügbarkeit und die kommenden Wochen könnte bedeutet, dass es noch bis weit in den Mai bis Juni dauert, bis die Notebooks auch wirklich überall verfügbar sind.

Vielmehr noch haben Käufer eines Samsung Galaxy Book2 Pro in den USA, das mit einer Arc A370M ausgestattet sein soll, zwar ein solches erhalten, darin steckte aber keine Arc-GPU. Man muss an dieser Stelle aber erwähnen, dass die Käufer das Notebook über den US-Händler B&H bestellt haben und es daher auch sein kann, dass hier eine fehlerhafte Kommunikation seitens der Ausstattung vorlag. Daher sei an dieser Stelle erwähnt, dass das Galaxy Book2 Pro nur optional eine Arc-GPU enthält und ansonsten auf die integrierte Lösung setzt.

Insgesamt wirkt der Start der ersten Arc-Generation konfus. Erst war die Rede von einem Start Ende 2021, dann wurde dieser auf das erste Quartal 2022 verschoben und am Ende konnte Intel diesen Termin auch nur mit einer Ankündigung am 30. März einhalten. Hinzu kommt, dass nur die Arc A350M und A370M zum Start verfügbar sein sollten und die weiteren Modelle im Sommer folgen werden.

Nun scheint auch der Start dieser Einstiegsmodelle zwar im zweiten Quartal zu erfolgen, je nach Region kann es aber noch etwas dauern, bis die Notebooks hier auch verfügbar sind. Was dies für die weiteren Modelle und vor allem die Desktop-Lösungen bedeutet, ist derzeit nicht bekannt. Intel hinterlässt bei den Grafiklösungen aktuell keinen guten Eindruck.