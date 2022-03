NVIDIA aktualisiert sein Notebook-GPU-Lineup plus neue Desktop-Karte

Neben zahlreichen Neuerungen im Serversegment hat NVIDIA auch bei den professionellen Endkundenlösungen einige Neuerungen. Diese betreffen vor allem die Notebook-GPUs, die im Falle der RTX A5500 und RTX 4500 einen Refresh mit mehr Funktionseinheiten und im Falle der RTX A3000 und A2000 den doppelten Speicherausbau erhalten haben. Neu ist zudem eine RTX A1000 sowie eine RTX A500 im Notebook. Alle technischen Daten sind in der Tabelle zu finden.

Im Einzelnen bedeutet der Refresh, dass die RTX A5000 durch die A5500 ersetzt wird. Diese bietet nun 58 anstatt 48 SMs und somit entsprechend mehr Shadereinheiten. Der Speicherausbau bleibt identisch, die Rechenleistung steigt unter Ausnutzung der maximalen TDP von 165 W aber deutlich an.

In einem ähnlichen Verhältnis bietet auch die RTX A4500 mehr Fuktionseinheiten (46 zu 40 SMs) und außerdem wurde hier der Speicherausbau von 8 auf 16 GB verdoppelt. Bei der RTX A3000 und A2000 bleibt der Ausbau der GPU identisch, hier wird einfach nur der Speicher verdoppelt. Die RTX A1000 und RTX A500 sind komplett neu in der Produktpalette.

Auf Seiten der Desktop-Karten wird die RTX A5000 mit der A5500 ersetzt. Diese bietet nun satte 80 SMs und somit 10.240 Shadereinheiten. Das bisherige Modell kam auf nur 64 SMs und 8.192 Shadereinheiten. Der Speicherausbau bleibt mit 24 GB identisch. Die Rechenleistung der Karte steigt von 27,8 TFLOPS für FP32-Berechnungen auf 34,1 TFLOPS.

Insgesamt nimmt NVIDIA also einen Refresh seiner Produktpalette vor und passt diese sicherlich auch an den aktuellen Gegebenheiten an. Eine neue Generation ist bis zum Herbst nicht zu erwarten und wer aktuell eine Notebook oder eine Desktop-Lösung mit RTX-GPU sucht, der bekommt eine breite Auswahl geboten.