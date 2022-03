Chinesisches Zollamt beschlagnahmt 5.840 Grafikkarten

Dass sich aktuell mit Grafikkarten viel Geld verdienen lässt, wissen sicherlich nicht nur Scalper. Damit die Gewinnspanne von Importeuren ebenfalls größer ist, versuchte man nun XFX-Grafikkarten illegal zu importieren. Allerdings hat der Zoll in China aufgepasst und 5.840 GPUs beschlagnahmt. Die Schmuggler hofften die Beamten mit gefälschten Spezifikationen und Modellbezeichnungen zu täuschen. Sowohl die Zollbehörde von Shenzhen Meilin als auch von Huanggang waren beteiligt. Der Warenwert liegt bei mehr als 20 Millionen Yuan, was umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro entspricht.

Wie sich den offiziellen Bildern der Beschlagnahmung entnehmen lässt, handelt es sich bei den Grafikkarten allem Anschein nach um eine Übersee-Version der Radeon RX 6700 XT von XFX. Zudem scheint es nicht das erste Mal mal zu sein, dass man versucht habe, Grafikkarten illegal zu importieren. Laut der Webseite Mydrivers ist es möglich, dass insgesamt mehr als 150.000 Grafikkarten mit einer falschen Deklaration in die Volksrepublik China eingeführt wurden. Bestätigen lässt sich dies jedoch nicht.

Dass viele Grafikkarten für Laien auf den ersten Blick gleich aussehen, dürfte nur die wenigsten überraschen. Zudem haben windige Hersteller die Möglichkeit, die Karten anzupassen und so ihre wahre Identität zu verstecken. Zwar müssen die GPUs im Anschluss nochmals zerlegt werden, jedoch kann dies ein durchaus lohnendes Geschäft sein, insbesondere in China.

Zumindest wird es für die kriminellen Importeure in Zukunft wesentlich schwieriger, falsch deklarierte Karten über die Grenze zu schmuggeln. Aufgrund des großen Fanges werden die Beamten des Zollamtes der Volksrepublik jetzt sicherlich ganz besonders aufmerksam bei entsprechenden Lieferungen sein.

Des Weiteren scheint es sich bei den beschlagnahmten Karten in erster Linie um Lieferungen an Miner zu handeln. Bereits im September 2021 wurde bekannt, dass XFX kaum Karten an den Einzelhandel liefern kann. Dies hatte allem Anschein nach den Grund, dass man mit den Chips, die man von AMD erhalten hatte, lieber Karten für Miner bauen wollte. Zudem ist der Hersteller kein unbeschriebenes Blatt. Im Oktober 2020 waren Informationen darüber an die Öffentlichkeit geraten, dass XFX seine verfügbaren Karten direkt an Minenbesitzer veräußert hat.