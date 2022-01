Boardpartner stellen ihre Modelle der GeForce RTX 3050 vor

Nachdem AMD und die Boardpartner gestern bereits die Radeon RX 6500 XT vorgestellt haben, wollen wir heute noch die Vorstellung der Partnermodelle von NVIDIAs GeForce RTX 3050 nachholen. Beide Karten adressieren klar den Einsteigermarkt um 200 bis 250 Euro – wenn denn diese Preise auch gehalten werden können.

Die GeForce RTX 3050 bietet 20 SMs und daher 80 Tensor Cores und 20 RT Cores. Aus den 20 SMs ergeben sich zudem 2.560 FP32- und 1.280 INT32-Recheneinheiten. An einem 128 Bit breiten Speicherinterface hängen 8 GB an GDDR6-Speicher, die auf eine Speicherbandbreite von 224 GB/s kommen. Die GeForce RTX 3050 soll ab dem 27. Januar ab 249 US-Dollar erhältlich sein.

Für 249 US-Dollar bekommt man hier 2.560/1.280 Shadereinheiten und 8 GB geboten. AMD bietet mit der Radeon RX 6500 XT nur 1.024 Shadereinheiten (auch wenn sich diese in der Funktion nicht direkt vergleichen lassen), vor allem aber nur 4 GB an Grafikspeicher und das für 199 US-Dollar. Auf den ersten Blick ist die GeForce RTX 3050 also zunächst einmal der bessere Deal. Aber warten wir die ersten Tests der Karten ab.

Wie üblich sehen wir auch hier verschiedene Interpretationen in der Auslegung – vor allem der Kühlung. Hinsichtlich der Leistung werden sich die Karten kaum unterscheiden. OC-Modelle werden mit einem leicht erhöhten Boost-Takt daherkommen und diese verbrauchen dann auch etwas mehr, große Unterschiede wird es hier aber nicht geben.

Das ein oder andere Modell werden wir uns dann am 27. Januar in einem ausführlichen Test anschauen. Im Rahmen dessen werden wir auch die Frage nach der Lautstärke einiger Modelle beantworten können.