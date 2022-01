Boardpartner stellen ihre Modelle der Radeon RX 6500 XT vor

Gestern aktualisierte AMD seine Produktpalette der mobilen Radeon-GPUs und stellte nebenbei mit der Radeon RX 6500 XT auch ein neues Einsteigermodell vor. Dieses basiert auf der Navi-24-GPU, die in 6 nm gefertigt wird. Die Karte bietet 1.024 Shadereinheiten, organisiert in 16 Compute Units und kommt so mit 16 Raytracing-Beschleunigern daher. Über ein 64 Bit breites Speicherinterface sind 4 GB an GDDR6 angebunden und kommen auf eine Speicherbandbreite von 128 GB/s. Unterstützt wird der Speicherausbau von 16 MB an Infinity Cache. Die TDP der Karte liegt bei 107 W.

Die Radeon RX 6500 XT soll ab dem 19. Februar für 199 US-Dollar von Boardpartnern erhältlich sein. Diese haben inzwischen ihre Varianten der Radeon RX 6500 XT vorgestellt, die wir nun einmal vorstellen wollen.

Die Hersteller interpretieren die Radeon RX 6500 XT allesamt sehr unterschiedlich. Die Kühlung reicht von einfachen Designs mit nur einem Axiallüfter bis hin zu scheinbar riesigen Karten mit einer gewissen Länge und gleich drei Axiallüftern. Dies wird man auch im Preis und in einem geringen Umfang in der Leistung sehen. Mit den knapp über 100 W dürften die meisten Kühler keinerlei Probleme haben.

Auf die Details der einzelnen Karten gehen wir nicht ein. Es wird hier sicherlich geringe Unterschiede in der Taktung geben. AMD gibt den Game-Takt mit 2.610 MHz an. Im Boost sollen bis zu 2.815 MHz möglich sein. Zum Start werden wir sicherlich einen Test mindestens eines Modells der Radeon RX 6500 XT anbieten können.