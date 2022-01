Boardpartner stellen ihre Modelle der Radeon RX 6500 XT vor (3. Update)

Gestern aktualisierte AMD seine Produktpalette der mobilen Radeon-GPUs und stellte nebenbei mit der Radeon RX 6500 XT auch ein neues Einsteigermodell vor. Dieses basiert auf der Navi-24-GPU, die in 6 nm gefertigt wird. Die Karte bietet 1.024 Shadereinheiten, organisiert in 16 Compute Units und kommt so mit 16 Raytracing-Beschleunigern daher. Über ein 64 Bit breites Speicherinterface sind 4 GB an GDDR6 angebunden und kommen auf eine Speicherbandbreite von 128 GB/s. Unterstützt wird der Speicherausbau von 16 MB an Infinity Cache. Die TDP der Karte liegt bei 107 W.

Die Radeon RX 6500 XT soll ab dem 19. Februar für 199 US-Dollar von Boardpartnern erhältlich sein. Diese haben inzwischen ihre Varianten der Radeon RX 6500 XT vorgestellt, die wir nun einmal vorstellen wollen.

Die Hersteller interpretieren die Radeon RX 6500 XT allesamt sehr unterschiedlich. Die Kühlung reicht von einfachen Designs mit nur einem Axiallüfter bis hin zu scheinbar riesigen Karten mit einer gewissen Länge und gleich drei Axiallüftern. Dies wird man auch im Preis und in einem geringen Umfang in der Leistung sehen. Mit den knapp über 100 W dürften die meisten Kühler keinerlei Probleme haben.

Auf die Details der einzelnen Karten gehen wir nicht ein. Es wird hier sicherlich geringe Unterschiede in der Taktung geben. AMD gibt den Game-Takt mit 2.610 MHz an. Im Boost sollen bis zu 2.815 MHz möglich sein. Zum Start werden wir sicherlich einen Test mindestens eines Modells der Radeon RX 6500 XT anbieten können.

Gegenüberstellung der Karten Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT GPU Navi 24 Navi 23 Navi 23 Transistoren 5,4 Milliarden 11,06 Milliarden 11,06 Milliarden Fertigung 6 nm 7 nm 7 nm Chipgröße 107 mm² 237 mm² 237 mm² FP32-ALUs 1.024 1.792 2.048 INT32-ALUs - - - SMs/CUs 16 28 32 Tensor Cores - - - RT Cores 16 28 32 Infinity Cache 16 MB 32 MB 32 MB Basis-Takt - - 2.064 MHz Game-Takt 2.610 MHz 2.044 MHz 2.359 MHz Boost-Takt 2.815 MHz 2.491 MHz 2.538 MHz Speicherkapazität 4 GB 8 GB 8 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 64 Bit 128 Bit 128 Bit Speichertakt 2.000 MHz 1.750 MHz 2.000 MHz Speicherbandbreite 128 GB/s 224 GB/s 256 GB/s TDP/TBP 107 W 132 W 160 W PCIe 4x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 Preis 199 US-Dollar 339 Euro 379 Euro

1. Update:

Zur Radeon RX 6500 XT wurden von AMD einige technische Details nachgereicht. So wird das PCI-Express-Interface auf vier Lanes beschränkt. Die Navi-24-GPU bietet somit nur halb so viele PCI-Express-Lanes wie die Navi-23-GPU, die auf acht Lanes kommt. In Anbetracht der Leistung spart AMD hier also auch an der Anbindung bzw. skaliert das PCIe-Interface entsprechend. Ob dies auch eine Einschränkung der Leistung nach sich zieht, ist unwahrscheinlich.

Zudem unterstützt die Radeon RX 6500 XT ein H.264- und H.265-Decoding, aber kein Encoding. Die Wiedergabe ist also hardwarebeschleunigt, die Encodierung jedoch nicht. AV1 wird gar nicht durch Hardware beschleunigt.

2. Update:

ASUS hat seine beiden Modelle nun offiziell per Pressemitteilung vorgestellt und nennt darin auch Preise.

Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT besitzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 334 Euro, die Dual Radeon RX 6500 XT soll 299 Euro kosten. Damit ist man doch weit von "199 US-Dollar" entfernt, die AMD als Einstiegspreis ausgerufen hat.

3. Update

Da AMD inzwischen die Chipgröße des Navi 24 öffentlich bekanntgegeben hat, können wir daraus einige Details ableiten.

Gegenüberstellung der Navi-GPUs Tranistoren Fertigung Chipgröße Transistordichte Infinity Cache Navi 21 26,8 Milliarden 7 nm 519,8 mm² 51,56 MTr/mm² 128 MB Navi 22 17,2 Milliarden 7 nm 336 mm² 51,19 MTr/mm² 96 MB Navi 23 11,06 Milliarden 7 nm 237 mm² 46,67 MTr/mm² 32 MB Navi 24 5,4 Milliarden 6 nm 107 mm² 50,47 MTr/mm² 16 MB

Grafisch aufbereitet sieht dies wie folgt aus:

Sehr schön zu erkennen ist, dass zwischen der Anzahl der Transistoren, der Chipgröße und in auch in der Kapazität des Infinity Cache ein gewisser Zusammenhang besteht. Die Transistordichte bleibt bei 50 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter nahezu gleich, was auch nicht weiter verwunderlich ist, da Navi 21, Navi 22 und Navi 23 in 7 nm bei TSMC gefertigt werden und Navi 24 auf den nur leicht verbesserten 6-nm-Prozess bei TSMC wechselt.

Zunächst kursierte eine falsche Größe des Navi 24, so dass die Transistordichte viel zu niedrig angesetzt wurde. Mit 107 mm² ist die Navi-24-GPU aber extrem klein und passt ins Schema der Fertigung.