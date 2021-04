Ampere Next und Ampere Next Next erscheinen im Zweijahresrythmus

In der Keynote der GPU Technology Conference hat NVIDIA mehrere Roadmaps seiner Produktkategorien gezeigt. Demnach sind für 2021 keine weiteren Veröffentlichungen mehr geplant – in keiner Kategorie. 2022 soll dann die bereits erwähnte BlueField-3 DPU erscheinen, ebenso wie die nächste Generation der GPU-Architekturen: Ampere Next. Diese wird Gerüchten zufolge als Hopper bezeichnet, bestätigen will dies NVIDIA mit der Roadmap bzw. Benennung aber nicht.

2023 folgt dann die ebenfalls heute vorgestellte Grace-CPU-Architektur. Bereits 2024 soll dann die Nachfolger-GPU-Architektur Ampere Next Next folgen – auch hier bleibt NVIDIA einen Namen schuldig. Im gleichen Jahr soll BlueField-4 erscheinen.

Unklar ist, ob NVIDIA mit Ampere Next und Ampere Next Next zugleich auch die Consumer-Sparte, sprich die GeForce-Karten, bedient. Die letzten Gerüchten deutete an, dass NVIDIA hier wieder zweigleisig fahren könnte – sprich Ampere (Next Next) für das Datacenter und Lovelace für die GeForce-Karten. Ampere Next könnte aber auch einfach in zwei Richtungen ausgelegt sein – Hopper für das Datacenter und Lovelace für die GeForce-Karten.

Für 2025 ist dann Grace Next geplant. Die CPU-Architektur wird unter anderem im Drive SoC Atlan eingesetzt werden.

NVIDIA sprach aber auch von der Möglichkeit einen sogenannten "Kicker" einzuschieben. Außerdem betonte NVIDIA sich nun nicht ausschließlich auf ARM-Architekturen zu konzentrieren, sondern auch x86 im Fokus zu behalten.