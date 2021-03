Hardwareluxx-Verfügbarkeitshinweise nun auch für die GeForce RTX 3060

In einem weiteren Schritt unserer Verfügbarkeitshinweise ging nun auch das System online, welches auf verfügbare Karten der GeForce-RTX-3060-Serie hinweisen soll. Eigentlich sollte die GeForce RTX 3060 laut NVIDIAs Planung ab 329 Euro starten. Doch schaut man in den Preisvergleich, dann sind die günstigsten Karten ab 650 Euro zu bekommen. Natürlich verkaufen einige Hersteller ihre Karten auch direkt und dann zumeist deutlich günstiger, aber das grundsätzliche Preisniveau liegt eben deutlich über dem, was sich viele Spieler wünschen würden.

Dementsprechend gibt es nun auch die RTX 3060 GPU Verfügbarkeitshinweise, in dem Modelle der GeForce RTX 3060 unabhängig vom Preis bei Verfügbarkeit aufgeführt werden.

An dieser Stelle noch die weiteren Verfügbarkeitshinweise: