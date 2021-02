Fotos zeigen Ethereum-Farm mit hunderten GeForce-RTX30-Laptops

Krypto-Währungen erfreuen sich rund um den Globus großer Beliebtheit. Bereits seit geraumer Zeit setzen Ethereum-Miner zum Schürfen der Bits auf Gaming-Laptops auf Basis der GeForce-RTX-3000-Ampere-GPUs von NVIDIA. Grund dafür sind vor allem die nach wie vor angespannte Liefersituation auf dem Desktop-GPU-Markt und den damit verbundenen, horrenden Preisen der GeForce-RTX-30-Karten. Inzwischen scheint der Trend zu Gaming-Laptops sich jedoch in der Szene herumgesprochen zu haben.

Dies lassen zumindest Bilder aus China vermuten, welche riesige Mining-Setups aus teils hunderten an Gaming-Laptops zeigen. Auf dem Video ist ein großer Raum zu sehen, welcher mit den vielen Regalen beinahe an eine Lagerhalle erinnert. Auf den Regalen sieht man Reihe für Reihe, hunderte an GeForce-RTX-30-betriebenen Gaming-Laptops. Die Betreiber der Farm scheinen zum Zeitpunkt der Aufnahmen sogar den Anschluss weiterer Geräte vorzubereiten.

Die schockierenden Aufnahmen zeigen Notebooks des chinesischen Herstellers Hasee, welcher eine Zeit lang nach Lenovo die zweitbeliebteste PC-Marke in China war und etwa 100.000 Laptops im Monat absetzen konnte. Sollte der Boom von Ethereum und Co. weiter anhalten, ist davon auszugehen, dass mittelfristig auch Laptop-GPUs zur Mangelware werden.