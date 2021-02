Außergewöhnliches PCB: Koreanischer Hersteller zeigt GeForce RTX 3090 im Blower-Design

Mit der ASUS Turbo GeForce RTX 3090 und Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo 24G bieten zwei Hersteller bereits Modelle der GeForce RTX 3090 im Blower-Design an. Auch eine ASUS Turbo GeForce RTX 3070 gibt es, von der GeForce RTX 3080 hat noch kein Hersteller ein solches Modell geplant oder angekündigt.

Twitter-Nutzer @harukaze5719 hat auf ein Angebot des südkoreanischen Herstellers Emtek bei Naver aufmerksam gemacht, der vermutlich eine OEM-Marke von Gainward ist. Die technischen Daten in Punkte GPU-Ausbau und Speicherausstattung sind zu jeder GeForce RTX 3090 identisch. Aberwitzige 10.496 FP32-Recheneinheiten arbeiten auf der GeForce RTX 3090. Hinzu kommen 5.248 INT32-Recheneinheiten, 328 Tensor Cores und 82 RT Cores. Der Basis-Takt liegt bei 1.600 MHz, per Boost sind mindestens 1.700 MHz möglich und an diese Vorgaben dürfte sich das Blower-Design auch halten.

Der Vorteil bzw. Hauptunterschied dieser Modelle liegt in der Kühlung. Ein Blower-Design sieht eine Abführung der Abwärme über die Slotblende vor. Die Luft wird im hinteren Bereich über einen Radiallüfter angesaugt, durch das Kühlergehäuse geblasen und tritt dann an der Slotblende wieder aus. Es verbleibt also keine warme Abluft im Gehäuse.

Die Lautstärke dürfte dafür deutlich über dem liegen, was wir von guten Kühlern mit drei Axiallüftern kennen. Aber der Fokus liegt auf dem Sicherstellen einer gewissen Leistung und einer Gewährleistung der Kühlung in einem System, in dem womöglich mehr als nur eine Karte stecken, die sich sonst unweigerlich aufheizen würden. Allerdings muss der Radiallüfter auch ausreichend Raum haben, um die kühle Luft anzusaugen.

Außerdem gibt es vom verwendeten PCB noch ein Bild und darin wird eine weitere Besonderheit der Karte sichtbar. Die beiden zusätzlichen 8-Pin-Anschlüsse befinden sich am hinteren Ende der Karte – so machen es ASUS und Gigabyte auch. Anstatt aber die Anschlüsse über Verlängerungen mit dem PCB zu verbinden, hat Emtek das PCB einfach L-förmig etwas verlängert und verlötet die Anschlüsse auf dieser Verlängerung.

Preise und Verfügbarkeit der Emtek GeForce RTX 3090 24GB Blower Edition spielen hierzulande keinerlei Rolle, da sie ausschließlich für den südkoreanischen Markt vorgesehen ist. Dennoch wollten wir euch das Modell aufgrund einiger Besonderheiten einmal zeigen.