Auch AMD will im Referenzdesign keine Blower-Kühler mehr anbieten

Zum gestrigen Financial Analyst Day hat AMD mehr über die zukünftigen Produkte verraten, als dies zu erwarten gewesen ist. In den Folien finden sich noch weitere nette Details, die nun auch noch von weiteren Aussagen von AMD-Mitarbeiter unterstützt werden.

Eine der Folien zeigt die aktuellen Gaming-Lösungen von AMD – inklusive der PCs und Konsolen. Dort war auch eine Grafikkarte abgebildet, die zwar an ein Referenzdesign erinnert, in dieser Form aber noch nicht Bestandteil der Navi-Karten war. Zu sehen ist die Stirnseite eine AMD-Grafikkarte sowie angedeutet zwei Aussparungen für Axiallüfter. Diese sieht AMD in seinen Referenzlösungen aktuell nicht vor. Natürlich entbrannten schnell die Spekulationen darüber, was es denn nun hier zu sehen gibt. Die Referenzlösung für Big Navi?

Auf Reddit äußerte sich Scott Herkelman, VP & GM der Radeon Business Unit: "There will be no blower reference fans for gamers on next gen. So you are correct ;)"

Demnach wird es in den nächsten Navi-Karten keine mit Blower-Design geben – zumindest keine Referenzlösung von AMD. Möglich wäre aber, dass einer der Boardpartner ein solches Design anbieten wird. Die Radeon VII war die letzte Grafikkarte von AMD, die auf gleich drei Axiallüfter zur Kühlung setzte. Von der Radeon RX 5700 XT und Radeon RX 5700 gab es zuletzt ebenfalls Referenzkarten, die allerdings wieder ein Blower-Design verwendeten. Für die übrigen Modelle gab es allenfalls OEM-Lösungen mit Blower-Design, für Endkunden stellten ausschließlich die Boardpartner ein Angebot bereit.

"Our AIBs may choose to do a “blower” design on any of the next gen GPUs, however, the majority of feedback we received from the community at the launch of 5700 XT on AMD reference designs has guided us towards dual/tri-axial designs. I’m excited for you all to see them when the time is right!"

Der Einsatz von Axial- und Radiallüftern sowie den entsprechenden Kühlkonzepten hat jeweils Vor- und Nachteile. Über eine lange Zeit verbauten beide Hersteller Blower-Designs, da diese reproduzierbare Ergebnisse lieferten. Die warme Luft wird aus dem PC-Gehäuse befördert, womit es keinen Hitzestau in schlecht belüfteten Gehäusen geben konnte. Dies war laut AMD das Hauptargument für den Einsatz eines Blower-Designs in der Referenzversion der Radeon RX 5700 (XT).

NVIDIA hat sich mit den Turing-Karten ausschließlich für den Einsatz von Axiallüftern entschieden und fährt damit offenbar recht gut. Die Boardpartner sind im grünen Lager nun diejenigen, die hin und wieder ein günstiges Blower-Design auf den Markt bringen.

Navi 2X für Ende 2020 geplant

Auf konkreten Nachfragen hin nicht festlegen lassen wollte sich Scott Herkelman hinsichtlich des Erscheinungstermins der neuen Karten. In der Präsentation war die Rede von "late 2020".