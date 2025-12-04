Werbung

Sharkoon erweitert sein Portfolio um ein neues Micro-ATX-Gehäuse. Das Unternehmen hat das J1000 ARGB vorgestellt. Der kleine Tower richtet sich laut Hersteller an alle, die trotz kompakter Bauweise nicht auf gute Kühlleistung oder ein modernes RGB-Design verzichten möchten. Besonders auffällig ist der ARGB-Streifen, der an der Front angebracht wurde. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas fungiert als zweiter Blickfang. Mit diesem Look richtet sich das Gehäuse primär an Besitzer von modernen Gaming-Setups.

Der geschwungene Frontstreifen verfügt über eine adressierbare RGB-Beleuchtung. Die Front selbst ist perforiert, sodass Frischluft ungehindert ins Gehäuse gelangen kann. Dadurch sollen leistungsstarke Komponenten mit ausreichend Luft zum Kühlen versorgt werden. Ab Werk ist zudem ein 120-mm-Lüfter an der Rückseite installiert. Insgesamt lassen sich jedoch bis zu fünf Lüfter insgesamt verbauen, womit genügend Spielraum für individuelle Kühlkonzepte bleibt.

Das linke Seitenteil besteht aus Temperglas und gibt den Blick auf Grafikkarte, RGB-RAM oder AiO-Kühler frei. Wer sein System gerne optisch in Szene setzt, findet im J1000 ARGB eine passende Präsentationsfläche für beleuchtete Hardware. Trotz seiner kompakten Micro-ATX-Form bietet das Gehäuse viele Möglichkeiten für Massenspeicher. Bis zu zwei 3,5-Zoll-HDDs oder sechs 2,5-Zoll-SSDs können im Inneren verbaut werden. Damit will Sharkoon hier Optionen für große Datenmengen, beispielsweise für Multimedia-Projekte, schaffen. An der Oberseite der Front befinden sich zwei USB-3.0-Ports, ein zusätzlicher USB-2.0-Anschluss sowie Audio-Buchsen für Headset und Mikrofon. Alles ist schnell erreichbar, ohne hinter das Gehäuse greifen zu müssen.

Alle weiteren Informationen, so wie technische Spezifikationen finden sich auf der Produktseite. Das Gehäuse ist ab sofort zum Preis von 49,90 Euro verfügbar.