Ein Hersteller, dem wir in der Vergangenheit noch keine Aufmerksamkeit geschenkt hatten, es im Rahmen der Computex 2025 auf Leserwunsch hin nun aber getan haben, ist Geometric Future. Auf der Messe in Taipeh stellten die Chinesen ihr neues Flaggschiff-Gehäuse aus und das hat es durchaus in sich.

Das Model 9 von Geometric Future bringt es auf stattliche Abmessungen von 750 x 288 x 563 mm und ist ein echtes Showgehäuse mit einem modernen, aber sehr minimalistischen Design. Es setzt auf eine Kombination aus Aluminium, Stahl und gehärtem Glas sowie auf mehrere Kühlkammern für die Hardware. Anstelle eines rechteckigen Profils kommt ein rundes Design zum Einsatz. An der Seite ermöglicht eine riesige Glasscheibe den Blick auf das Innere und stellt dort vor allem die Lüfter eindrucksvoll in Szene. Die Ober- und Rückseite sind hingegen mit einem Mesh-Gewebe versehen, was für eine optimale Luftzirkulation sorgen soll.

Platz gibt es nicht nur für einen riesigen 420-mm-Radiator, sondern auch für zwei weitere 360-mm- und einen 140-mm-Wärmetauscher sowie für drei zusätzliche 140-mm-Lüfter, die sich am Boden, im Deckel und an der Seite montieren lassen. Bis zu zehn Lüfter lassen sich problemlos montieren, womit selbst die leistungsfähigsten und hitzigsten Komponenten eingesetzt werden können. Mainboards in den Größen von Mini-ITX bis E-ATX werden unterstützt, genau wie bis zu fünf 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke.

Das I/O-Panel befindet sich über die Rundung an der oberen rechten Seite sowie an der Front und stellt vier USB-3.0-Schnittstellen sowie vier moderne Typ-C-Ports und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern bereit. Während das Netzteil in einer eigenen Kühlkammer am Boden sitzt, befindet sich direkt darüber eine zweite für die Hauptkomponenten. Ganz oben und abgetrennt durch einen separaten Luftauslass lässt sich ein weiterer Radiator verstecken. Es stehen also insgesamt drei Ebenen bereit, die das Gehäuse massiv und ziemlich wirken lassen.

Auf der Computex 2025 hatte das Modell von Geometric Future noch ziemlichen Prototypen-Status, denn teilweise standen Schrauben aus eigentlich abgeschlossenen Segmenten heraus, Spaltmaße und Verarbeitung waren nicht hundertprozentig. Ob das Model 9 nach Deutschland kommen wird, ist fraglich. Vereinzelt gibt es die Gehäuse, wie beispielsweise das kleinere Modell 8 oder Model 4, bei Caseking.de und das bereits zu Preisen ab unter 40 Euro. Der Hersteller hat auch einige All-In-One-Wasserkühlungen, Netzteile und Lüfter in seinem Portfolio.