Bei Hyte sind auf der Computex in diesem Jahr zwei Trends erkennbar: Einmal setzt man auf Pastellfarben und zum anderen möchte man offenbar mit der Vorstellung brechen, dass PC-Gehäuse eckige Kisten sind. Das neue X50 zeigt sich hingegen mit runden Formen.

Das X50 ist prinzipiell ein Midi-Tower - aber einer, der regelrecht rundgelutscht aussieht. Das gilt vor allem für die Ecken der Front, aber auch für Details wie die Standfüße (bei den bunten Modellen). Neben der Form fallen auch die Farben auf. Hyte wird das X50 zwar auch in einer schwarzen und in einer weißen Variante anbieten, daneben gibt es aber eine Reihe von bunten Modellen. Bei der Entwicklung war der Hersteller vor allem beim Front-Mesh herausgefordert. Denn die Luftlöcher sollten über die Rundungen hinausreichen. An der Rückseite zeigen sich waagerecht verlaufende Luftschlitze, die aus der Rückwand geschnitten und dann umgeklappt werden. Gegenüber einem einfachen Lochgitter sollen diese Luftschlitze weniger Gegendruck erzeugen.

Im Innenraum fällt auf, dass das Netzteil oben und nicht wie bei den meisten aktuellen Gehäusen unten eingebaut wird. Hyte verspricht sich davon ein besseres Kabelmanagement, außerdem soll die Abwärme des Netzteils so einfach nach oben aus dem Gehäuse entweichen. Ein Deckelradiator ist damit aber nicht vorgesehen. Stattdessen kann ein Frontradiator (maximal 360 mm) an einer nach innen oder außen verschiebbaren Blende montiert werden. Das Gehäuse nimmt bis zu zehn Lüfter und bis zu 43 cm lange Grafikkarten auf. Hyte wird das X50 mit gewölbtem Glaselement und das X50 Air mit gewölbtem Meshelement an Seite und Deckel anbieten. Das X50 Air soll es in Schwarz und in Weiß für etwa 120 Euro geben. Für das X50 mit Glas werden hingegen 150 Euro angesetzt. Dieses Variante gibt es auch in Farben wie Cherry, Strawberry Milk oder Matcha Milk.

Neben dem ganz neuen X50 hat man auch eine neue Farbvariante vom bekannten Y70 gezeigt. Matcha Milk ist ein zarter Grünton. Farblich abgestimmt auf die neuen Farben gibt es zudem Lüfter im Dreierpack. Sie erreichen eine Maximaldrehzahl von 1.500 U/min und sollen etwa 30 Dollar kosten. Für die vertikale Grafikkartenmontage wird Hyte demnächst ein PCIe 5.0-Riserkabel auf den Markt bringen und damit das bisherige PCIe-4.0-Modell ablösen.