Werbung

Fractal Design hat mit der North-Serie Holz als Gehäusematerial etabliert. Mit dem North XL RC hat man nun eine neue Variante vorgestellt, die für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen gedacht ist.

Das North XL ist das aktuell größte Modell in der North-Serie und dafür geeignet, E-ATX-Mainboards und einen 420-mm-Radiator aufzunehmen. Auch das Kabelmanagement ist durchaus überzeugend. Bisher war das North XL aber nicht für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen geeignet. Beim North XL RC hat Fractal Design nun den Mainboardträger angepasst, so dass Back-Connect-Mainboards bis hin zum ATX-Formfaktor verbaut werden können. Unterstützt werden konkret das Gigabyte Stealth, das ASUS Back to the Future (BTF) und das MSI Project Zero. Solche Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen sorgen für noch mehr Ordnung in der Mainboardkammer und kommen ein Stück weit auch dem Airflow entgegen.

Das North XL RC nimmt weiterhin einen 420-mm-Frontradiator, einen 360-mm-Deckelradiator und bis zu 41,3 cm lange Grafikkarten auf. Es stehen eine schwarze und eine weiße Farbvariante zur Auswahl. Beide haben jeweils ein Glasseitenteil.

In der Pressemeldung macht Fractal Design keine Angaben zu den Preisen der North XL RC-Varianten. Das reguläre North XL kostet mit Glasseitenteil um die 180 Euro.