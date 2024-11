Werbung

Lian Li hat sich auf die Produktion von PC-Gehäusen und weiterem Zubehör spezialisiert. Der motorisierte Stehtisch LIAN LI DK07 bringt nun die Kombination aus Gehäuse und höhenverstellbarem Schreibtisch. Der Tisch kann je nach Aufbau wahlweise ein hochleistungsfähiges Einzelsystem oder zwei E-ATX-Setups aufnehmen.

Mehrere integrierte Kabelklemmen und eine Kabelablage unter der Tischplatte sollen ausreichend Platz für ein effizientes Kabelmanagement bieten. In den zwei Organizer-Schubladen kann Kleinkram verstaut werden, der sonst auf dem Tisch herumliegt. Handy und co. können über ein kabelloses Ladepad mit Schnelladefunktion und integrierten USB-Anschlüssen aufgeladen werden. Dieses befindet sich in der oberen rechten Ecke des Tisches.

An der Rückseite des Tisches befindet sich ein modulares Halterungsdesign, das die Kompatibilität verbessert und den Systemwechsel erleichtert. Jede Systemablage bietet Platz für E-ATX-Motherboards, CPU-Kühler bis zu 180 mm und GPUs bis zu 383 mm, die sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden können. Allerdings ist für die vertikale Installation ein separat erhältliches Riser-Kabel erforderlich. Der Tisch unterstützt verschiedene Radiatorgrößen bis zu 360 mm. Die vorderen Radiatorhalterungen unterstützen Geräte bis zu 480 mm oder 420 mm + 240 mm.

Das Tischgehäuse verfügt über Front-I/O-Panels mit 2 x USB-Typ-A- und 2 x USB-Typ-C-Anschlüssen sowie Audio- und Mikrofonanschlüsse zum Anschluss aller Geräte. Der DK07 verfügt über ein elektrisch motorisiertes Höhenverstellsystem, das einen nahtlosen Übergang vom Sitzen zum Stehen ermöglichen soll. Die Höhenverstellung reicht dabei von 676 mm bis 1162 mm Höhe. Das Steuerungssystem findet sich auf der oberen linken Seite des Tisches. Hier sind drei anpassbare Voreinstellungen für schnelle und einfache Anpassungen vorinstalliert. Eine manuelle Änderung ist natürlich ebenfalls möglich. Gebaut ist der DK07 aus einem zwei Millimeter dicken, gebürsteten Aluminiumgehäuse und einer sechs Millimeter dicken, getönten Hartglasplatte, die den Blick auf das verbaute System ermöglicht.

Der DK07 ist in Schwarz zu einem UVP von 1.399,99 Euro erhältlich und kann unter anderem auf Caseking vorbestellt werden. Alle weiteren Informationen zum DK07 gibt es auf der offiziellen Webseite.