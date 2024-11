Werbung

Chieftec hat seine neue Visio-Gehäuseserie vorgestellt, die konkret aus zwei Modellen, dem Visio und dem Visio Air, besteht.

Das Visio und das Visio Air verfügen beide über ein Dual Chamber-Design, das die neuesten Back-Connect-Motherboards unterstützt (kompatibel mit ASUS BTF und MSI Project Zero). Dieses Design soll das Kabelmanagement optimieren und für eine saubere Innenansicht sowie einen ungehinderten Luftstrom sorgen.

Beide Gehäuse ermöglichen die Montage von 360-mm-Radiatoren an der Ober- und Unterseite, 240-mm-Radiatoren an der Motherboard-Seite und CPU-Tower-Kühlern bis zu einer Höhe von 175 mm. Auch hochwertige GPUs bis zu 410 mm sollen dank großzügiger Belüftungskonfigurationen problemlos untergebracht werden können.

Das Chieftec Visio bietet gehärtete Glasplatten an beiden Seitenwänden und der Vorderwand und wird mit sechs vorinstallierten 120-mm-A-RGB-Lüftern geliefert, die über einen Steuerungshub synchronisiert werden können. Fünf Lüfter haben umgekehrte Luftstrom-Lüfterblätter für eine optimale Zufuhr ohne ästhetische Beeinträchtigung.

Das Visio Air kombiniert gehärtetes Glas mit einer Front aus gebürstetem Aluminium und Mesh und enthält zwei vorinstallierte 140-mm-PWM-Lüfter am Boden sowie einen 140-mm-PWM-Lüfter an der Rückseite. Dieses Design will die Stabilität und den Luftstrom erhöhen und so die Wärmeentwicklung reduzieren sowie den Geräuschpegel niedrig halten.

Beide Gehäuse können Mini ITX-, mATX- und ATX-Boards aufnehmen und haben die Abmessungen (TxBxH) 430 mm x 295 mm x 390 mm. Das Nettogewicht des Visio ist mit 7,3 kg etwa ein halbes Kilo höher als das des Vision Air mit 6,8 kg. Beide Modelle verfügen über einen USB3.2 Gen2 Type C-Anschluss, zwei USB3.0-Anschlüsse, einen Audioausgang (AZALIA / HD-Audio) sowie über einen Mikrofoneingang.

Preise und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.