Werbung

In Zusammenarbeit mit Raijintek suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen Gehäuse des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des Raijintek Zofos Elite SF4. Dabei handelt es sich um ein eher klassisches und vor allem schallgedämmtes Gehäuse der Oberklasse, das seinen Fokus auf High-End-Hardware und eine geringe Lautstärke legt. Hierfür bietet der Midi-Tower Platz für ein E-ATX-, ATX- oder micro-ATX-Mainboard, nimmt Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von bis zu 415 mm auf und unterstützt CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von maximal 180 mm sowie Netzteile mit einer Länge von 245 mm. Auf Seiten der Laufwerke können bis zu vier 3,5-Zoll- oder fünf 2,5-Zoll-Laufwerke untergebracht werden.

Für eine gute Belüftung lassen sich sechs Lüfter montieren: Drei bis zu 140 mm große Rotoren hinter der Front, ein zusätzlicher Lüfter am Heck und zwei unter dem Deckel. Bereits ab Werk sind hinter der Front und an der Rückseite vier Lüfter vormontiert. Entsprechend Platz gibt es somit für eine aufwendige Wasserkühlung. Das Raijintek Zofos Elite SF4 ist an den Seiten, der Front und im Deckel mit schalldämmpfender Baumwollbasis ausgekleidet, zur besseren Kühlung kann die Abdeckung oben sogar abgenommen oder die Front aufgeklappt werden.

Eckdaten:

Bezeichnung: Raijintek Zofos Elite SF4

Material: Stahl, Kunststoff Maße: 232 x 485 x 505 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX, ATX, M-ATX Laufwerke: 4x 3,5 Zoll / 5x 2,5 Zoll Lüfter: 3x 140/120 mm (Front, 3x 140 mm vorinstalliert), 1x 140/120 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 2x140/120 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/240/120 mm Rückwand: 140/120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41,5 cm Gewicht: etwa 11,26 kg Preis: ca. 90 Euro

Das 505 x 232 x 485 mm große und 11,26 kg schwere Gehäuse unterstützt bis zu sieben Erweiterungsslots, wobei sich die Grafikkarte per optional erhältlicher Riserkarte auch horizontal einsetzen lässt. Das I/O-Panel befindet sich an der Oberseite und stellt zwei USB-3.0-Ports, ein USB-Type-C-Anschluss sowie ein HD-Audio-Steckplatz bereit.

Das Raijintek Zofos Elite SF4 ist ab rund 90 Euro im Preisvergleich gelistet, drei unserer Leser dürfen den Midi-Tower nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 1. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Raijintek!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 01. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 02. Dezember 2024

Testzeitraum bis 06. Januar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Raijintek sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum