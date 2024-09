Werbung

Im August riefen wir in Zusammenarbeit mit Phanteks und Caseking.de unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles Gehäuse des Herstellers. Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Phanteks NV5 MK 2, welches erst im Juli offiziell vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine verbesserte Version des beliebten Vorgängers, der speziell für die Unterstützung von BTF/ProjectZero-Mainboards konzipiert wurde. Optisch setzt man die Tradition der Serie fort und vertraut auf ein nahtloses Glaspanel, das sich über die Front und die Seite erstreckt, um einen weitreichenden Blick auf das Innere zu ermöglichen, um beispielsweise eine schicke RGB-Beleuchtung eindrucksvoll in Szene setzen zu können. Ein passender Controller für eine softwarefreie Steuerung ist dafür jedenfalls bereits integriert.

Die gesamte Verkabelung lässt sich sehr gut verstecken. Dank der erhöhten Gehäusebreite bietet das Phanteks NV5 MK 2 außerdem die Unterstützung für besonders breite High-End-Karten und das 12VHPWR-Kabel. Eine mitgelieferte GPU-Halterung sorgt für zusätzliche Stabilität, eine vertikale Montage des 3D-Beschleunigers ist ebenfalls möglich. Zahlreiche Meshgitter sollen für einen hohen Luftstrom sorgen. Insgesamt bietet der Midi-Tower Platz für bis zu acht 120-mm-Lüfter, wobei am Boden und Heck je ein Rotor sowie an der Seite und im Deckel jeweils drei Lüfter verbaut werden können. Radiatoren für eine aufwendige Wasserkühlung lassen sich bis zu einer Größe von 360 mm unterbringen.

Die Netzteilabdeckung ist abnehmbar, Festplatten und SSDs lassen sich hinter dem Mainboard in separaten Halterungen befestigen. Hier sind entweder drei 3,5-Zoll- oder vier 2,5-Zoll-Laufwerke möglich. Mainboards mit einer Größe von E-ATX werden ebenso unterstützt wie CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von 180 mm sowie ein Netzteil mit einer Länge von maximal 230 mm. Das I/O-Panel bietet einmal USB-C 3.2 Gen2, zweimal USB 3.0 Typ-A sowie einen Mikrofon- und einen zusätzlichen Kopfhöreranschluss. Neben dem Power-Button gibt es noch eine Modus- und Farb-Taste für den D-RGB-Controller.

Das Phanteks NV5 Mk 2 bringt es so auf Abmessungen von 528 x 477 x 239 mm und stemmt rund 11,3 kg auf die Waage. Es ist wahlweise in Schwarz oder Weiß verfügbar und regulär ab etwa 120 Euro zu haben.

Eckdaten:

Bezeichnung: Phanteks NV5 MK2

Material: Stahl, Tempered Glas Maße: 239 x 528 x 477 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 4x 2,5 oder 3x 3,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120 mm (Oberseite, optional), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 1x 120 mm (Boden, optional), 3x 120 mm (Seite, optional), Radiatoren (maximal laut Hersteller): Oberseite: 360 mm, Seite: 360 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18,0 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 44,0 cm Gewicht: etwa 11,28 kg Preis: rund 120 Euro

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "FirstAid", "Daniel N" und "Robert_JJ4" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 1. September 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 8. September 2024

Testzeitraum bis 6. Oktober 2024

Kleingedrucktes: