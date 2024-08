Werbung

Chieftec präsentiert mit dem PRO Mini ein neues m-ATX Mini-Tower PC-Gehäuse. Das PRO Mini misst 360 x 212 x 420 mm (T x B x H) und setzt auf ein gebürstetes Frontpanel. Im Inneren finden CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 165 mm Platz, zudem können Grafikkarten mit einer Länge von maximal 330 mm installiert werden.

Daneben gibt es zwei 2,5"- und einen 3,5"-Laufwerkseinschub. ATX-Netzteile können mit einer Länge bis zu 180 mm genutzt werden. Hinsichtlich der Frontanschlüsse verfügt das PRO Mini über einen USB Type-C-, einen USB 3.0- und einen USB 2.0-Anschluss sowie über die typischen Audioein- und -ausgänge (AZALIA / HD-Audio).

Das PRO Mini verfügt zusätzlich über schalldämmendes Material an den Seiten- und Frontblenden, um einen optimierten Geräuschpegel anbieten zu können. Insgesamt acht mögliche Lüftermontagepunkte sollen zudem flexible Kühlkonfigurationen ermöglichen. Ein 120-mm-PWM-Lüfter ist bereits vorinstalliert. In der Front können bis zu drei weitere 120-mm-Lüfter installiert werden, im Deckel zwei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter. In der Netzteilabdeckung finden zwei weitere 120-mm-Lüfter Platz.

Das Chieftec PRO Mini ist ab sofort verfügbar.