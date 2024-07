Werbung

Sharkoon präsentiert mit dem Rebel C80 RGB sein neustes ATX-Gehäuse. Die umlaufende Perforation will in Verbindung mit der Installationsmöglichkeit von zahlreichen Lüftern für ausreichend Frischluft im Gehäuse sorgen. Herausnehmbare Montageplatten sollen den Einbau der Komponenten erleichtern. Ebenso mit dabei sind ein Grafikkartenhalter mit gummierter Auflagefläche sowie moderne Anschlüsse für Smartphones und Tablets.

Das schraubenlose Seitenteil des Rebel C80G RGB ist aus gehärtetem Glas gefertigt, um stets einen Blick auf die Hardware zu ermöglichen. Das Gehäuse kommt mit vier vorinstallierten 120-mm-PWM-Lüftern mit adressierbarer RGB-Beleuchtung, drei in der Front, einer an der Rückseite. Insgesamt ist Platz für bis zu elf 120-mm-Lüfter oder bis zu zwei 360-mm-Radiatoren.

Auf den zwei Montagehalterungen können Komponenten vormontiert und dann einfach in das Gehäuse eingesetzt werden. Eine speziell für Lüfter und Radiatoren in der Oberseite und eine für Festplatten und SSDs hinter dem Mainboardtray. Wie bei allen Gehäusen der Rebel-Serie kann auch das separat erhältliche Rebel C Series Vertical Graphics Card Kit 4.0 genutzt werden, um die Grafikkarte vertikal im Gehäuse zu verbauen.

Mit bis zu drei 3,5-Zoll-HDDs oder bis zu drei 2,5-Zoll-SSDs kann im Rebel C80 RGB zudem ausreichend Speicherplatz installiert werden. Daneben passen Grafikkarten mit bis zu 40 cm, CPU-Kühler mit einer Höhe von 16,5 cm und Netzteile mit einer Länge von bis zu 27 cm in das Gehäuse.

Damit auch neueste Geräte einfach Anschluss finden, setzt das Rebel C80 RGB auf einen USB-C-Anschluss für mobile Endgeräte, zwei schnelle USB-3.0-Anschlüsse sowie eine TRRS-Buchse für Audio und Mikrofon.

Das Rebel C80G RGB sowie das Rebel C80M RGB sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109,90 Euro verfügbar.