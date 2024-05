Werbung

HYTE hat die nächste Generation seines Y70 Touch-Gehäuses, das Y70 Touch Infinite, zusammen mit dem Y70 Touch Infinite Display Upgrade vorgestellt. Der Fokus liegt dabei deutlich auf dem überarbeiteten neuen Display.

Nach der Einstellung des Y70 Touch (Test) hat HYTE eifrig an der Entwicklung einer Infinite Touchscreen-Lösung für eines seiner führenden Gehäuse gearbeitet. Das Ergebnis ist das Y70 Touch Infinite, das über einen größeren integrierten 14,5-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 688 x 2.560 Pixeln und 183 ppi für eine verbesserte Kompatibilität und Ressourcenauslastung verfügt. Im Vergleich zum Vorgänger konnte der Hersteller den Bildpunktabstand um 33 % reduzieren, was ein schärferes Bild zur Folge hat. Laut Angaben ist das LCD-Display außerdem bis zu 17 % heller und weist ein 25 % höheres Kontrastverhältnis auf. Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und die um 50 % schnellere Pixelreaktionszeit sollen zudem für ein flüssigeres visuelles Erlebnis sorgen als noch beim Vorgänger.

Mit dem Y70 Touch Infinite Display Upgrade macht HYTE zudem sein Versprechen wahr, indem es das neue Display auch für das Vorgängermodell anbietet. Es soll perfekt in die Ecke des Y70 passen und das Gehäuse so in das Y70 Touch Infinite verwandeln. Das Display-Upgrade ist sofort einsatzbereit und wird über USB-2.0-Header, SATA-Power und DisplayPort-Kabel angeschlossen.

Dazu stellt HYTE noch die Milky Y70 PC-Gehäusevarianten vor. Diese erscheinen in den drei Farben Taro Milk, Strawberry Milk und Blueberry Milk. Jede der drei neuen Stile verfügt über weiche und cremige Farbtöne, einschließlich einer farblich abgestimmten, milchigen Riser-Abdeckung für einen einheitlichen und ungebrochenen visuellen Eindruck.

Im Detail werden das Y70 Touch Infinite, das Y70 Touch Infinite Display Upgrade und die Milky Y70 PC-Gehäuse auf der Computex 2024 zu sehen sein.

Das Y70 Touch Infinite wird zu einem UVP von 429 Euro erhältlich sein, das Y70 Touch Infinite Display Upgrade zu einem UVP von 219 Euro. Die Milky Y70 PC-Gehäuse kommen im dritten Quartal 2024 zu einem Preis ab 229 Euro in den Handel.