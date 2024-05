Werbung

Cooler Master bringt mit dem Mini-ITX-Gehäuse NR200P V2 eine überarbeitete Neuauflage des NR200P auf den Markt. Dabei versteht sich die Einführung des NR200P V2 als Erweiterung der NR200P-Serie. Sowohl die NR200P V2- als auch die bisherige V1-Version werden nebeneinander verfügbar sein.

Das NR200P V2 misst 372 × 185 × 292 mm (18,25 Liter) und ist damit hinsichtlich seiner Größe fast identisch zum Vorgänger. Die Änderungen finden vor allem im Innenraum statt. So setzt das Gehäuse ausschließlich auf eine vertikale Montage der Grafikkarte. Zu diesem Zweck legt Cooler Master dem NR200P V2 ein PCIe-4.0-Riser-Kabel bei.

Da sich die Netzteilhalterung nicht mehr versetzen lässt, ermöglicht diese Art der Montage jedoch Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 356 mm und einer Höhe von bis zu 160 mm. Eine zusätzliche Halterung soll für die notwendige Stabilität der Grafikkarte sorgen.

Bedingt durch den neuen Innenaufbau besteht am Heck des Gehäuses nicht mehr die Möglichkeit, einen zusätzlichen Lüfter zu installieren. Allerdings soll der verbaute 120-mm-Lüfter an der Unterseite ohnehin ein vertikales Luftstrom-Layout unterstützen. Für zusätzliche Kühlleistung sorgt die Möglichkeit, 240-mm/280-mm-Radiatoren in dem Gehäuse zu verbauen.

Die Seitenwände bestehen je nach Wahl aus perforiertem Stahl oder gehärtetem Glas. Die externen Abdeckungen sind dabei mit Arretierungsstiften versehen, um sie leicht entfernen zu können. Damit will Cooler Master einen schnellen und werkzeugfreien Zugang zu den internen Komponenten gewährleisten. Die abnehmbare GPU-Abdeckung soll den Installationsprozess zusätzlich vereinfachen.

Hinsichtlich der Konnektivität ist in das I/O-Panel ein USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C-Anschluss integriert, welcher Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gb/s ermöglicht.

Ein detaillierter Review des NR200P V2 ist zudem bereits in Arbeit und wird in der nächsten Woche online gehen!

Das neue NR200P V2 in den Farben Schwarz und Weiß ist in Kürze zu einem UVP von 119,90 Euro im Handel erhältlich.