Werbung

Mit dem Rebel C20 ITX stellt Sharkoon den neuesten Zugang bei den Gehäusen des deutschen Herstellers vor. Das Mini-ITX-Gehäuse soll durch geschicktes Innenraumdesign ausreichend Platz für die neuesten und vor allem großen Grafikkarten bieten.

Es wird auch möglich sein, 360mm Radiatoren zu verbauen. Zudem erscheint das Rebel C20 ITX in zwei verschiedenen Versionen. Wahlweise kann das Gehäuse mit oder ohne vorinstallierte RGB-Beleuchtung erworben werden. In der RGB-Variante sind auch bereits drei adressierbare 120-mm-RGB-Lüfter vorinstalliert. Beide Versionen lassen sich je nach Vorliebe auch entweder vertikal oder horizontal aufstellen. So kann sich jeder sein Setup individuell anpassen.

Das Rebel C20 ITX ist so designt, dass es trotz kompaktem Formfaktor auch die größten modernen Grafikkarten aufnehmen kann. Sharkoon verweist hier explizit auf die Modelle der RTX-4090er-Serie, die ausreichend Platz im Gehäuse haben. Da eine gute Kühlung beim Einbau dieser großen Karten auf kleinem Raum enorm wichtig ist, lassen sich bis zu neun Lüfter im Gehäuse montieren. Alternativ können auch Radiatoren bis zu 360 mm im Rebel C20 ITX für einen optimalen Airflow verbaut werden. Die in der RGB-Version vorinstallierten Lüfter sind mit adressierbarer RGB-Beleuchtung sowie einer passenden RGB-Steuerung ausgestattet.

Alle Haupt-Lufteinzugsstellen sind zusätzlich mit Staubfiltern geschützt. Neben herkömmlichen USB-Anschlüssen ist das Rebel C20 ITX zusätzlich mit USB-C- sowie TRRS-Anschlüssen ausgestattet, um sich leicht mit mobilen End- und Speichergeräten verbinden zu lassen. Wegen der kompakten Größe ist das Rebel C20 ITX ausgelegt auf Mainboards mit ITX-Formfaktor und SFX- sowie SFX-L-Netzteile.

Ein Preis ist aktuell noch nicht bekannt. Auch ab wann das Rebel C20 ITX in den Verkauf startet ist noch nicht klar. Alle Informationen finden sich bisher auf der offiziellen Webseite von Sharkoon.