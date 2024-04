Werbung

Ende Februar riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit ADATA zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles Gehäuse des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des ADATA XPG Starker Air in Schwarz Weiß. Das ATX-Gehäuse legt nicht nur einen starken Auftritt bei der Optik hin, sondern verspricht obendrein viele weitere spannende Highlights. So verfügt das XPG Starker Air über eine magnetische Mesh-Frontblende, die von zwei ARGB-Leuchtstreifen durchzogen wird. Durch den direkt dahinter liegenden Staubfilter, der sich ebenfalls dank einer Schienenführung einfach herausnehmen lässt, ist eine einfache Wartung gewährleistet.

Außerdem lassen sich weitere RGB-Lüfter unterbringen. Die Grafikkarte kann dank einer besonderen Montagevorrichtung und einer Riserkarte sogar horizontal montiert und so besonders zur Schau gestellt werden. Ein gläsernes Seitenteil ist da obligatorisch.

Natürlich legt das ADATA XPG Starker Air Wert auf eine gute Kühlung. So lassen sich direkt hinter der Front wahlweise zwei 140- oder drei 120-mm-Rotoren verbauen, im Deckel ist die Unterbringung zweier weiterer Lüfter möglich, während an der Rückseite ein einzelner 120-mm-Lüfter verbaut werden kann. Damit ist selbst eine aufwendige Wasserkühlung problemlos möglich. Bereits ab Werk vormontiert sind jeweils ein 120 mm großer XPG-Vento-ARGB- und -Non-RGB-Lüfter.

Ansonsten bietet der ATX-Tower Platz für bis zu 350 mm lange High-End-Grafikkarten und einen CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 165 mm. Beim Netzteil werden bis zu 160 mm unterstützt. In den vorgesehenen Laufwerksschächten können kombiniert bis zu drei 2,5-Zoll- oder zwei 3,5-Zoll-Geräte untergebracht werden. Die I/O-Blende stellt zwei USB-3.0-Schnittstellen, eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse sowie eine LED-Steuertaste bereit.

Eckdaten:

Bezeichnung: ADATA XPG Starker Air

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff Maße: 465 × 215 × 400 mm (H x B x T)

Formfaktor: ATX Laufwerke: 2 + 1 (Kombi: 3,5 und 2,5 Zoll) Lüfter: Vorderseite: 3x 120 mm / 2x 140 mm (1x 120 mm vorinstalliert)

Oben: 2x 120 / 140 mm

Rückseite: 1x 120 mm (vorinstalliert) CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm Grafikkartenmaße (maximal laut Hersteller): 35,0 cm Gewicht: 7,37 kg Preis: etwa 125 Euro

Das ADATA XPG Starker Air bringt es so auf Abmessungen von 465 x 215 x 400 mm und stemmt rund 7,4 kg auf die Waage. Rund 125 Euro werden aktuell dafür aufgerufen. Drei unserer Leser dürfen das Gehäuse nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "jam0", "FirstAid" und "mod666" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testmuster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 18. Februar 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 3. März 2024

Testzeitraum bis 7. April 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von ADATA sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Update: Aufgrund von Lieferengpässen stellt ADATA allen Testern nicht wie geplant die schwarze, sondern die weiße Variante zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit ADATA XPG Starker Air Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 59,90 EUR Zeigen >>