Werbung

Die deutsche Firma Sharkoon Technologies entwickelt bereits seit 2003 PC-Komponenten und Peripherie. Nun stellt Sharkoon mit dem Rebel C70M RGB und dem C70G RGB erstmals Gehäuse vor, die eine Holzverkleidung an der Frontblende mitbringen.

Der Unterschied zwischen beiden Versionen ist ein Seitenteil aus gehärtetem Glas oder alternativ einem Seitenteil aus perforiertem Metall. Letzteres soll den Airflow in den Fokus stellen, während die Glasscheibe eher auf Optik setzt. Mit dem Rebel C70 RGB möchte Sharkoon sich an Zielgruppen außerhalb des Gaming-Bereiches wenden. Die Holzverkleidung soll das Gehäuse als Blickfang im Wohn- und Arbeitszimmer einfügen. Auch wurde bei den Gehäusen bewusst auf die üblichen bunten LEDs verzichtet und statt vielen blinkenden Lichtern auf einen speziellen, warmweißen Beleuchtungsmodus gesetzt. Dieser beleuchtet die vorinstallierten Lüfter so, dass das Gerät eher ein gemütliches Ambiente verströmen soll.

Während die Gehäuse-Variante mit Metall-Seitenteil von einer zusätzlichen Perforation für den Airflow profitiert, sollen aber auch bei der Variante mit Seitenteil aus gehärtetem Glas zahlreiche weitere Perforationen im Gehäusekorpus sowie modulare Einbauoptionen für zahlreiche Lüfter für einen starken Luftdurchsatz sorgen. Es gibt vier vorinstallierte 120-mm-Lüfter und eine Montagehalterung in der Oberseite für bis zu drei weitere 120-mm-Lüfter oder einen Radiator bis zu 360 mm. In der Halterung lassen sich die Lüfter einfach vormontieren und dann in das Gehäuse einsetzen. Insgesamt ist eine Maximalzahl von elf Lüftern möglich.

Es lassen sich auch Festplatten und SSDs auf einem Montagerahmen anbringen und verbauen. So finden bis zu drei 3,5-Zoll-HDDs oder bis zu drei 2,5-Zoll-SSDs im Inneren Platz. CPU-Kühler können eine maximale Höhe von 16,5 cm aufweisen, die Länge des Netzteiles kann maximal 27 cm betragen. Grafikkarten bis 400 mm können ebenso eingebaut werden. Mit dem Zukauf des Rebel C Series Vertical Graphics Card Kit 4.0 können diese zudem vertikal im Gehäuse montiert werden.

Das Rebel C70G RGB und das Rebel C70M RGB sind ab sofort jeweils zu einem Preis von 119,90 Euro verfügbar. Alle weiteren Informationen finden sich auf den Seiten des C70M RGB und C70G RGB.