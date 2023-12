Werbung

Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Cooler Master zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles Gehäuse des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Cooler Master Qube 500 Flatpack, welches man erst im September offiziell ins Rennen geschickt hatte. Der Name des Gehäuses, das im Januar bei seinem ersten Auftritt sogar noch ein reines Konzeptmodell war, ist Programm. Denn Cooler Master liefert es in einer besonders flachen Verpackung in Einzelteilen aus – das Gehäuse muss zunächst zusammengebaut werden.

Trotz der kompakten Maße und einer hohen Flexibilität legt es großen Wert auf eine gute Kühlung und ausreichend Platz für die schnellsten und hitzigsten High-End-Komponenten. Doch damit nicht genug: Der Nutzer kann nicht nur ein einziges Gehäuse aus den Einzelteilen bauen, sondern viele verschiedene Varianten. Neben dem Standardmodell sind ein invertiertes Layout, ein Up-Layout (der Deckel wird zur Front, die Rückseite mit Mainboardblende und Slotblenden zeigt nach oben) ein Benchtable oder ein liegendes Desktopmodell möglich.

Der Innenraum lässt sich ebenfalls flexibel nutzen. Obwohl das Cooler Master Qube 500 ein kompaktes 33-L-Gehäuse ist, kann es bei Nutzung eines SFX-Netzteils ein E-ATX-Mainboard aufnehmen. Es gibt Platz für eine bis zu 36,5 cm lange Grafikkarte und bis zu vier 3,5-, bzw. bis zu fünf 2,5-Zoll-Laufwerke. Gekühlt wird die Hardware von bis zu acht Lüftern. Wer eine Wasserkühlung nutzen will, kann bis zu drei Dual-Radiatoren gleichzeitig verbauen (zwei 280- und einen 240-mm-Radiator).

Eckdaten:

Bezeichnung: Cooler Master Qube 500

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 231 x 415 x 406 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis zu 29,6 cm Breite mit SFX-Netzteil, bis zu 27,3 cm mit ATX-Netzteil), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: bis zu 4x 3,5 (intern) bzw. bis zu 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 1x 120/140 mm (Front, optional, 2x 120/140 mm wenn das Netzteil am Boden montiert wird), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120/140 mm (Boden, optional), 2x 120/140 mm (linke Seite, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 120/140 mm (240/280 mm mit Netzteil am Boden), Deckel: 240/280 mm (max. 53 mm Dicke bei 280 mm), Rückwand: 120 mm, Boden: 240/280 mm, linke Seite: 240/280 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,4 bis 17,2 cm (nach Entfernen der Wassserkühlungsblende) Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36,5 cm Gewicht: etwa 10 kg Preis: 89,99 Euro für die schwarze und die weiße Variante, 104,99 Euro für die getestete Macaron-Variante

Unsere Leser erhalten das Cooler Master Qube 500 Flatpack in Schwarz, wobei das Chassis auch in Weiß oder in der von uns damals getesteten Macaron Limited Edition erhältlich ist. Das Cooler Master Qube 500 Flatpack ist für rund 90 Euro zu haben, womit die Preis äußerst moderat ausfällt.

Damit etwas mehr Farbe ins Spiel kommt, bekommen die späteren Lesertest-Teilnehmer noch zwei Mobius-ARGB-Lüfter vom Hersteller mit ins Paket gelegt.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Bloodysera", "Brassel" und "roysommer1406" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 17. Dezember 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 18. Dezember 2023

Testzeitraum bis 21. Januar 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Cooler Master sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

