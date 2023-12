Werbung

ASUS hat das ProArt PA602-Gehäuse angekündigt, das mit einer umfangreichen Out-of-the-Box-Kühlung auffallen möchte und außerdem das erste von vielen zukünftigen ProArt-Gehäusen sein soll.

Die Frontblende ist dazu seitens ASUS für maximalen Lufteinlass ausgelegt worden. An der Rückseite befindet sich ein vorinstallierter 140-mm-Lüfter sowie zwei 200-mm-Lüfter in der Front. Mit einer Unterstützung für einen 420-mm-Radiator soll sich die Kühlleistung in dem Gehäuse auf hohem Niveau bewegen. Dadurch, dass die Lüfter in der Front dicker als herkömmliche 120-mm- oder 140-mm-Gehäuselüfter sind, sollen diese eine ähnliche Luftmenge viel leiser bewegen können. Sie sind 38 mm dick und verfügen über einen Drehzahlbereich von 300-1.000 rpm mit PWM-Steuerung.

Das Gehäuse ist für Mainboards mit einer Länge von bis zu 304 mm und einer Breite von 276 mm ausgelegt. Die maximale CPU-Kühlerhöhe beträgt 190 mm. Im Inneren des ProArt PA602 finden sich zudem viele Möglichkeiten, eine große Anzahl von Datenträgern zu installieren. Das Gehäuse bietet dazu eine Unterstützung von bis zu acht 2,5-Zoll-SSDs an und verfügt auch über vier Laufwerksschächte, die mit 3,5-Zoll-HDDs kompatibel sind.

Weiter soll das ProArt PA602 auch über eine ganze Reihe weiterer Funktionen verfügen. Dazu gehört etwa eine automatischen Stauberkennung, eine integrierte PWM-Steuerung und eine verriegelbare Power-Taster am Front-I/O-Panels. Zudem ist das PA602 auch mit dem von ASUS patentierten Mechanismus zur Installation von PCIe-Zusatzkarten, einschließlich Grafikkarten, ohne Schraubenzieher ausgerüstet. Abrunden soll das Gehäuse eine umfangreiche Ausstattung mit USB-Anschlüssen. Hier finden sich neben einem USB 20 Gbps Typ-C-Anschluss noch zwei USB 5 Gbps Type-A und zwei USB 2.0 Ports an dem Gehäuse wieder.

Das ProArt PA602-Gehäuse ist ab Ende Dezember in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229,90 Euro verfügbar.