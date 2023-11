be quiet! stellt das Dark Base 701 vor

be quiet! stellt das Dark Base 701 mit komplettem Mesh-Top- und Mesh-Front-Panel vor. Zur Belüftung verbaut sind Silent Wings 4-Lüfter und ARGB-Effekte. be quiet! wirbt dabei mit Benutzerfreundlichkeit für einen einfachen Zusammenbau. Das Dark Base 701 beinhaltet einen vielseitig einsetzbaren Mainboard-Schlitten für die Montage außerhalb des Gehäuses und einer Unterstützung für den invertierten PC-Aufbau. Laut Hersteller soll sich das Gehäuse an Gamer und PC-Enthusiasten gleichermaßen richten.



Das Dark Base 701 ist der Nachfolger des Dark Base 700 und verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Das Dark Base 700 wurde für einen leisen Betrieb entwickelt, während das Dark Base 701 für einen hohen Luftdurchsatz und hohe Leistung ausgelegt ist. Erreicht wird dies durch die vollständig perforierten Mesh-Panels. Das Gehäuse soll sich dadurch ideal für die Kühlung mittels Gehäuselüftern oder Wasserkühlung eignen. Es gibt drei vorinstallierte Silent Wings 4 140 mm PWM High-Speed-Lüfter mit maximal 1900 U/min. Das Dark Base 701 bietet außerdem Platz für weitere fünf 120-mm- oder 140-mm-Lüfter.



be quiet! wirbt mit einer einfachen Installation von Laufwerken, Lüftern und Kühlern. Die Installation von HDDs und SSDs erfolgt werkzeuglos. Lüfter und Radiatoren bis zu 360 mm werden an Montagerahmen befestigt, welche aus dem Gehäuse herausgenommen werden können. Der einfache Ein- und Ausbau des oberen Montagerahmen wird durch ein Schienensystem gewährleistet. Das gesamte Mainboard-Tray kann zur einfachen Montage außerhalb des Gehäuses herausgenommen werden. Zudem kann das Tray mit nur wenigen Handgriffen invertiert werden. Zusätzlich verfügt das Gehäuse über Slots für die vertikale GPU-Installation. Das Dark Base 701 ist kompatibel mit dem HDD Cage 2 für zusätzliche HDD- und SSD-Unterstützung.

Das Design ist schlicht und komplett schwarz mit zwei ARGB-LED-Streifen. Das Dark Base 701 verfügt außerdem über einen kombinierten ARGB- und Lüfter-Hub, welcher für bis zu acht PWM-Lüfter und zwei zusätzliche ARGB-Geräte Platz bietet. Die Front-Anschlüsse umfassen dedizierte Tasten für die ARGB- und Lüftersteuerung, einen USB-Typ-C-Anschluss und zwei Typ-A-Anschlüsse, sowie einen Audioeingang und -ausgang. Ein Seitenfenster aus gehärtetem Glas vervollständigt den Look.

Das Dark Base 701 ist ab dem 14. November zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 229,90 Euro erhältlich, während optionale HDD Cage 2 Laufwerkskäfige und ein Riser Cable für die vertikale GPU-Installation bereits für 9,90 Euro bzw. 59,90 Euro im Handel erhältlich sind. Das Dark Base 701 in Weiß soll 2024 folgen.