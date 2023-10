Werbung

ERMAX hat mit dem Marbleshell MS31 und dem MS21 RGB Gaming Tower zwei neue Gehäuse präsentiert, die vor allem mit ihren guten Air-Flow-Fähigkeiten punkten möchten. Dabei will sich ein funktionales Design mit cleveren Lösungen für maximale Benutzerfreundlichkeit kombinieren, um so ein ansprechendes Produkt für das untere Preissegment anbieten zu können.

Das exklusive Mesh-Frontpanel-Design bildet den Kern der Frischluftzufuhrfähigkeit der Gehäuse und will zusammen mit dem Mesh-Top-Panel für eine effiziente Wärmeabfuhr sorgen, um einen potentiellen Hitzestau im Inneren vermeiden zu können. Der magnetisch abnehmbare Staubschutzfilter auf dem Top-Panel vermeidet außerdem das Eindringen von Krümeln und Schmutz in das Gehäuse. Die vier vorinstallierten PWM-ARGB-Lüfter wollen ein hohes Kühlpotential gleich von Beginn an sicherstellen.

Der Einbau von Mini-ITX bis Micro-ATX- (in das MS21), bzw. Mini-ITX bis E-ATX-Mainboards (in das MS31) soll laut Hersteller leicht von der Hand gehen. Beide Gehäuse sollen zudem eine breite Auswahl an AiO-Wasserkühlungen zulassen. Die ENERMAX-Kabelbinder und Gummiführungen wollen eine saubere rückseitige Kabelverlegung möglich machen. Eine mitgelieferte Grafikartenhalterung soll zuverlässig das Absenken der Grafikkarte verhindern und gleichzeitig zur Stabilisierung des gesamten PC-Builds beitragen. Durch das ebenfalls magnetisch verschließbare und abnehmbare Seitenfenster ist der PC-Innenraum jederzeit einfach für jede Art von Wartung zugänglich. Das I/O-Panel besitzt den neuesten USB-3.2-Gen2-Typ-C-Standard für schnelle Datenübertragungen. Zudem stellt er die Konformität zum einheitlichen Ladeanschluss nach EU-Richtlinie sicher. Zwei weitere USB-3.0-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden.

Beide Gehäuse sind ab sofort im Handel zu folgenden Preisen erhältlich: