Sharkoon hat auf vielfachen Kundenwunsch eine weiße Version des REV300 Midi-ATX-Gehäuses präsentiert. Neben dem bewährten Aufbau um ein um 90 Grad gedrehtes Mainboard herum, besitzt das REV300 White ebenfalls sieben vorinstallierte PWM-RGB-Lüfter und ein Seitenteil aus gehärtetem Glas auf der eher untypischen rechten Seite.

Mit drei vollständig adressierbaren 140-mm-RGB-LED-Lüftern in der Front und drei ebenso adressierbaren 120-mm-RGB-LED-Lüftern an der Rückseite sowie einem an der Oberseite ist auch die weiße Version des REV300 standardmäßig bereits mit der maximal möglichen Anzahl an Lüftern ausgestattet. Um den Luftdurchsatz maximieren zu können, besteht die Vorderseite zusätzlich aus einem Mesh-Gitter. Wer anstelle von Luftkühlung eher auf Wasser setzten möchte, kann laut Sharkoon an der Rückseite des Gehäuses einen Radiator von bis zu 360 mm verbauen können, wobei an der Vorderseite laut Herstellerangaben sogar Platz für einen Radiator von bis zu 420 mm besteht – sofern dieser eine Höhe von 3,2 cm, eine Länge von 46,5 cm und eine Breite von 14,1 cm nicht überschreitet.

Die Gehäuse der REV-Serie von Sharkoon sind für ihre eher ungewöhnliche Komponentenmontage bekannt. Hier bildet das REV300 White keine Ausnahme. Die Komponenten werden um ein um 90 Grad gedrehtes Mainboard eingebaut, was für eine besonders schicke Präsentation durch das Seitenteil aus gehärtetem Glas sorgen soll. Das Seitenteil selbst ist auf der rechten Seite des Gehäuses angebracht, wodurch sich insgesamt neue Möglichkeiten in der Präsentation ergeben könne.

Wie die schwarze Version (hier der Hardwareluxx-Test) will auch das REV300 White für große und moderne Komponenten bestens geeignet sein. Grafikkarten mit einer Länge bis zu 34,5 cm können darin Platz finden, ebenso CPU-Kühler bis zu 17,7 cm und Netzteile mit einer maximalen Länge von 27 cm. Ein USB-Typ-C-Anschluss an der Front will zudem für eine schnelle Datenübertragung zu Mobilgeräten sorgen, während für alles andere die üblichen Audioanschlüsse und vier weitere USB-Typ-A-Anschlüssen bereitstehen.

Das REV300 White ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159,90 Euro erhältlich.