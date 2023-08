Werbung

Sharkoon erweitert sein Gehäuse-Sortiment um zwei weitere ATX-Midi-Tower im minimalistischen Design für alle Einsatzzwecke. Sowohl das VS8 als auch das VS9 sind in einer Büro-kompatiblen Variante ohne Beleuchtung sowie in einer auf Gaming ausgelegten Variante mit Seitenteil aus gehärtetem Glas und adressierbaren RGB-LED-Lüftern verfügbar. Die RGB-Varianten sind dabei zusätzlich in weißen Lackierung erhältlich.

Die Standardvarianten der VS8- und VS9-Gehäuse sind dabei auch mit Hinblick auf ihre Frontblenden bewusst schlicht gestaltet worden, damit sie sich sowohl in einer Büro-Umgebung als auch in förmlichen Arbeitszimmern optisch einfügen können. In der Rückseite dieser blickdichten Varianten ist ein 120-mm-Lüfter zur Abfuhr der aufgeheizten Luft vorinstalliert. Drei weitere 120-Millimeter-Lüfter können modular, je nach Einsatzzweck und benötigter Leistung, hinter der Gehäusefront installiert werden. Wird noch mehr Kühlleistung benötigt finden zwei weitere 120-mm- oder 140-mm-Lüfter Platz in der Gehäuse-Oberseite.

In der Gaming-Variante der Gehäuse sind in der Front bereits zwei 120-mm-Lüfter vorinstalliert, die von einem weiteren 120-Millimeter-Lüfter mit adressierbaren RGB-LEDs an der Rückseite ergänzt werden. Durch einer beiliegenden RGB-Steuerung kann der vorinstallierte RGB-LED-Lüfter sowie ein weiteres LED-Element über die Mainboard-Software oder mittels manueller Steuerung mit 14 Effekten beleuchtet werden. Bei Bedarf kann in der Front ein weiterer 120-mm-Lüfter, sowie zwei weitere 120-mm- oder 140-mm-Lüfter in der Gehäuse-Oberseite verbaut werden. Alternativ sind alle Varianten der beiden Gehäuse auch auf den Betrieb von zwei Radiatoren gleichzeitig ausgelegt, wobei in die Front ein 360-Millimeter-Radiator passt und in die Gehäuseoberseite ein 280-mm-Radiator.

Die Abmessungen der Gehäuse sind 42,3 x 20,5 x 48,5 cm. Verbaut werden kann in dem VS8- und VS9-Gehäuse eine Grafikkarte mit einer Länge von maximal 35 cm. Der CPU-Kühler kann eine Höhe von 15,8 cm erreichen, das Netzteil eine Länge von 21 cm. Sämtliche Komponenten werden dabei von drei Staubfiltern in Front, Ober- und Unterseite geschützt, die sich einfach entnehmen und reinigen lassen sollen.

Bei den Anschlüssen setzen die beiden Standardvarianten auf zwei bewährte USB-3.0-Anschlüsse sowie einen älteren USB-2.0-Anschluss und die obligatorischen Audiobuchsen, die leicht an der Gehäuseoberseite erreicht werden können. Anstelle des USB-2.0-Anschlusses vom Typ A setzten die RGB-Varianten auf einen USB-Anschluss mit schneller Typ-C-Schnittstelle.

Das VS8 sowie VS9 ist in Schwarz ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 44,90 Euro erhältlich. Das VS8 RGB sowie das VS9 RGB ist in Schwarz oder Weiß ebenfalls ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,90 Euro erhältlich.