DeepCool hat sein Portfolio an PC-Gehäusen um zwei Neuzugänge bereichert. Das CH560 und CH560 DIGITAL sind Gehäuse, die DeepCool speziell mit einem besonderen Augenmerk auf die Luftzirkulation entwickelt haben will. Sie sollen daher bestens für moderne, stromhungrige Systeme geeignet sein, die eine effiziente Kühlung für ihre optimale Leistung benötigen.

Die neuen Airflow-ATX-Gehäuse verfügen zu diesem Zweck über einen Mesh-Frontgrill, welcher mit drei 140-mm-ARGB-Lüfter an ausgerüstet ist. Dazu gesellt sich ein 120-mm-ARGB-Lüfter an der Rückseite. Im Deckel finden zusätzlich drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter Platz. Eine weitere Option ist das Anbringen zweier weiterer 120-mm-Lüfter an der PSU-Abdeckung. So möchte DeepCool sicherstellen, dass die Komponenten kontinuierlich mit frischer Luft versorgt werden und die Temperaturen auch unter Hochlast nicht überhitzen.

Beide Gehäuse können bis zu E-ATX-Motherboards aufnehmen. Der verwendete CPU-Kühler kann dabei eine Höhe von 175 mm aufweisen. Grafikkarten passen bis zu einer Länge von 380 mm in das Gehäuse. Daneben werden Netzteile mit einer Länge von bis zu 170 mm unterstützt.

Das DeepCool CH560 DIGITAL ist dabei eine Version, die mit zusätzlich installierter digitaler Temperaturanzeige daherkommt. Das Gehäuse verfügt dazu seitlich über einen Bildschirm mit zwei Statusanzeigen, die sowohl die CPU- wie auch die GPU-Temperatur auslesen und diese darstellen können. Dabei haben Nutzer die Wahl zwischen der Anzeige von CPU- und GPU-Temperatur, Auslastung oder beidem, wobei dann die Anzeigen in 5-Sekunden-Intervallen zwischen Temperatur und Auslastung umschaltet.

Beide Gehäuse verfügen außerdem über ein Hybrid-Seitenteil aus gehärtetem Glas und Mesh. Dieses bietet neben einem Blick auf die installierte Hardware gleichzeitig auch zusätzliches Kühlpotential für die Grafikkarte.

Die Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Für das CH560 gibt es eine unverbindliche Preisempfehlung von 109,99 Euro. Für die weiße CH560 WH-Version wie auch für das CH560 DIGITAL werden 119,99 Euro empfohlen. Die weiße Version des CH560 DIGITAL ist mit 129,99 Euro die teuerste Variante.