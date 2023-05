Werbung

Zur Computex 2023 ist auch Antec mit einem Stand vertreten. Der Hersteller zeigte gleich mehrere seiner neuesten Produkte, darunter Gehäuse, Netzteile und seine neuen Lüfter.

Das Constellation M-ATX 540 von Antec ist ein Midi-Tower mit fünf freien PCIe-Slots und kann eine Grafikkarte bis zu 400 mm aufnehmen. Eine GeForce RTX der 4000er-Serien finden somit ausreichend Platz in dem Gehäuse. Das Netzteil findet in dem M-ATX 540 nicht seinen traditionellen Platz im hinteren Teil des Gehäuses, sondern es wird vorne in der Front hochkant eingesetzt. Dadurch kann in der Front auch nur ein einzelner 120-mm-Lüfter installiert werden. Das Gehäuse kompensiert diese Einschränkung durch die Fähigkeit sowohl am Boden als auch im Deckel je drei weitere Lüfter mit 120 mm installieren zu können. Alternativ können auch je zwei 140-mm-Lüfter dort montiert werden. Auch Radiatoren für eine Wasserkühlung können dort ihre Platz finden.

Die Seitenscheibe ihrerseits besteht aus 4 mm dickem Glas. Durch sie ist ein Blick auf den am vorderen unteren Ende montierten Display möglich. Dieser kann die Temperaturen der Grafikkarte wie auch der der CPU anzeigen.

Auch zu sehen waren Antecs neue Lüfter mit 30 mm dickem Rahmen und ARGB, die NEO PRIZM T3 im Format von 120 und 140 mm. Der Hersteller hat die Rahmendicke bei diesen Lüftern von den standardmäßig 25 mm auf 30 mm angehoben. Auch die Lüfterflügel sind bei diesen Modellen um 25 % dicker und länger. Dies soll das geförderte Luftvolumen erhöhen und so die Leistung verbessern. Antec plant, diese Lüfter auch auf All-in-One-Kühlungen zu installieren.

Auch einen neuen vertikalen GPU-Mount hatte der Hersteller im Gepäck. Dieser verfügt über ein PCIe-4-Riser und soll sich anders als die bisherigen Halterungen nicht nur in de Länge verstellen lassen, sondern auch dreidimensional.

Dazu gesellen sich neue Netzteile in den Stärken 850, 1000 und 1300 W der NeoECO-Serie. Die Netzteile sind alle drei vollmodular und nach dem ATX-3.0-Standard konstruiert, mit je einem 12VHPWR-Anschluss.

Ebenfalls zu sehen waren das Performance 1 FT und die P20C-Serie, die wir bereits im Test hatten.