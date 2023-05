Werbung

HYTE reagiert auf Kundenwunsch und legt neue Farbvarianten bekannter Produkte auf. Sowohl das Gehäuse Y40 als auch das Mauspad CNVS werden als Snow White-Varianten aufgelegt.

Das Showgehäuse Y40 wurde bisher in Schwarz, in Rot und in einer weißen Variante mit schwarze Elementen angeboten. Das Y40 Snow White zeigt sich nun hingegen sowohl außen als auch innen ganz in Weiß. Dazu verbaut HYTE zwei neue, weiße FE12-Lüfter. Eine weitere Anpassung gibt es beim Glas an der Front und der linken Seite. Es wird beim Y40 Snow White nicht mehr getönt, sondern zeigt sich klar. Dadurch wird der Innenraum besser sichtbar.

Das CNVS Intense Play Mat ist ein HYTE-Mauspad, das mit seiner benutzerdefinierten RGB-Beleuchtung besonders auffällt. HYTE flankiert die bereits bekannte schwarze Variante nun mit dem CNVS Snow White, das eine komplett weiße Oberfläche zeigt. Zur Beleuchtungssteuerung dient auch bei der neuen Farbvariante die hauseigene Nexus-Software. Damit kann die Mauspad-Beleuchtung z.B. mit dem Bildschirminhalt synchron leuchten oder die Musikwiedergabe untermalen.

Das Y40 Snow White kommt ab Juli für 179 Euro in den Handle. Das CNVS Snow White soll ebenfalls ab Juli für 139 Euro verkauft werden. Diese Preise entsprechen denen der bisherigen Farbvarianten.