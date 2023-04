Werbung

Vor etwa zwei Wochen riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit ADATA zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles Gehäuse des Herstellers. Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht, die das Muster für diesen Zweck in Kürze erhalten werden und für unser Forum einen umfangreichen Testbericht darüber schreiben dürfen.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des ADATA XPG Valor Air Black, welches letzten Sommer offiziell auf den Markt gebracht wurde. Wie der Name des Midi-Towers vielleicht schon vermuten lässt, ist das Chassis vor allem auf einen optimierten Airflow ausgelegt und richtet sich überwiegend an Gamer und Enthusiasten. So bietet das Gehäuse gleich drei vorinstallierte Lüfter, zwei 120-mm-Rotoren an der Vorderseite und ein zusätzliches 120-mm-Modell an der Rückseite. Im Deckel können zwei weitere Lüfter mit 120 oder 140 mm montiert werden, was auch Platz für eine aufwendige Wasserkühlung möglich macht, denn in der Front kann ein Radiator im 240-, 280- oder gar 360-mm-Format unter gebracht werden, während unter dem Deckel ein 240 mm großer Wärmetauscher und an der Rückseite ein 120-mm-Exemplar montiert werden können.

Platz für schnelle High-End-Hardware ist ebenfalls vorhanden, denn im XPG Valor Air Black können CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von 166 mm, Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von 335 mm und ein Netzteil mit bis zu 180 mm eingebaut werden, was selbst die größten und schnellsten Komponenten umfasst. Ansonsten lassen sich Mainboards in den Größen von Mini-ITX bis ATX einsetzen sowie zwei 3,5-Zoll-Laufwerke oder kombiniert bis zu drei 2,5-Zoll-Geräte.



ADATA setzt auf ein modern, schlichtes Design. Dank Tempered Glass mit einer Dicke von 3 mm stellt es die Hardware gut ins Szene, während die Front des SPCC-Gerüsts sich dank der großflächigen Meshoberfläche sehr luftig zeigt. Für etwas farbliche Abwechslung sorgt das rote XPG-Logo an der Unterseite der Front. Das I/O-Panel stellt zwei USB-3.2-Gen1-Anschlüsse und einen kombinierten Kopfhörer-/Mikrofonanschluss zur Verfügung, bietet aber natürlich auch die üblichen Power- und Rest-Taster. Staubfilter gehören ebenfalls zur Grundausstattung, sind abnehmbar und verfügen über einen magnetischen Mechanismus, was die Reinigung besonders einfach macht.

Eckdaten:

Bezeichnung: XPG Valor Air

Material: SPCC-Stahl, gehärtetes Glas (3 mm), Kunststoff Maße: 210 x 460 x 371 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 240 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,6 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33,5 cm (ohne Frontlüfter, mit Frontlüfter 30,5 cm) Gewicht: etwa 5,1 kg Preis: rund 60 Euro

Insgesamt kommt das ADATA XPG Valor Air Black auf Abmessungen von 460 x 210 x 371 mm (H x B x T) und stemmt knapp über 5,0 kg auf die Waage. Im Preisvergleich werden für das Gehäuse derzeit etwa 59 Euro ausgerufen. Drei unserer Leser dürfen die schwarze Variante nun kostenlos im Rahmen eines Lesertests auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Wabaki No1", "holzkreuz" und "mod666" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 23. April 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 24. April 2023

Testzeitraum bis 28. Mai 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von ADATA sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum