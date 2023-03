Werbung

Einige von euch werden sich sicherlich noch an die Video-Serie von der8auer erinnern, der sich im Sommer 2022 ein Vollaluminium-Gehäuse mit eingebauter Wasserkühlung aus Deutschland von Regner Cooling gekauft und sich dieses genauer angeschaut hat. 1.699 Euro sollte das Gehäuse kosten und die "beste Kühlleistung bei minimale Geräuschentwicklung, die es je gab" bieten.

Allerdings musste man diese Aussage ebenso wie weitere Versprechen mit einem großen Fragezeichen versehen – "massive Kühlkörper halten die Temperatur des Systems niedrig, damit es ohne Einschränkungen laufen kann". Die seitlich angebrachten, passiven Radiatoren hatten einfach keine Chance, die Abwärme abzuführen. Das Gesamtkonzept des Gehäuses musste man einfach als Fehlkonstruktion ansehen.

Nun hat Roman eine neue Version erhalten. Das RCS Pro soll in den entscheidenden Aspekten überarbeitet worden sein. In den beiden dicken und schweren Seitenteilen sitzen nun jeweils ein Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1260-mm-Radiator und darauf wiederum jeweils vier Noctua NF-A20 mit 200 mm. Mit diesen beiden Wärmetauschern sollte das Problem der zu geringen Wärmeabfuhr also erledigt sein.

Auch in den weiteren Aspekten hat es beim RCS Pro zahlreiche Verbesserungen gegeben, die sich größtenteils auch mit den damaligen Kritikpunkten decken. Es gibt nun wesentlich mehr Kabeldurchführungen und Möglichkeiten das Kabelmanagement zu verbessern.

Umsetzungen, die in der vorherigen Version zu sehr nach einer Bastelei aussahen (Klett-Klebestreifen sollten ein Verkratzen des Lacks durch ein Abnehmen der Seitenteile verhindern, teilweise 3D-gedruckte Komponenten, keine RGB-Beleuchtung eines namhaften Herstellers), sind nun besser ausgeführt.

Viel wichtiger aber ist sicherlich die Kühlleistung und hier gibt es nun keinerlei Einschränkung durch zu hohe Wassertemperaturen mehr. Ein Core i9-13900KS bei etwa 250 W und eine Radeon RX 7900 XTX bei etwa 350 W und somit insgesamt etwa 600 W an Abwärme konnten von den beiden Radiatoren problemlos bewältigt werden.

Die entscheidenden Kritikpunkte des Gehäuses wurden also angefasst und am Ende steht des RCS Pro deutlich besser dar, als dies bei seinem Vorgänger der Fall war. Allerdings ist auch der Preis mit 2.199 Euro noch einmal angestiegen, wenngleich man hier mit den bereits verbauten Komponenten der Wasserkühler ein wenig gegenrechnen kann. Eine komplette Fertigung in Deutschland kommt noch hinzu und dieses Mal stimmen auch viele Aspekte in Aufbau und Ausführung. Etwas mehr als 1.000 Euro bleiben abzüglich der Komponenten aber als Preis für das Gehäuse übrig. Das muss es einem dann einfach wert sein.