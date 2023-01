Werbung

In Zusammenarbeit mit Chieftec suchen wir ab sofort zwei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen Mini-ATX-Gehäuse des Herstellers bei sich zu Hause und in Verbindung mit ihrer Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen sowie darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür zwei Exemplare des Chieftec BX-10B-OP, welches erst vor wenigen Wochen innerhalb der UNI-Serie offiziell auf den Markt gebracht wurde. Dabei handelt es sich um einen kompakten Mini-Tower, der sich mit einem eher unaufdringlichen Design zeigt und sich somit nicht nur an klassische Gaming-PCs richtet, sondern auch gut als Grundlage für einen Officerechner herhalten kann. Natürlich legt man großen Wert auf ein umfangreiches Feature-Set.

So lassen sich im Inneren des 204 x 340 x 415 mm großen und rund 4,78 kg schweren Gehäuses bis zu 38 cm lange Grafikkarten unterbringen, was selbst für das eine oder andere High-End-Modell ausreichend ist. Auf Seiten des CPU-Kühlers können Exemplare mit einer Bauhöhe von bis zu 16,5 cm verbaut werden, genau wie ein 3,5-Zoll-Laufwerk oder bis zu vier 2,5-Zoll-Geräte (teilweise über Adapter im 3,5-Zoll-Schacht). Auf Seiten des Mainboards können Platinen im Micro-ATX- oder Mini-ITX-Formfaktor eingesetzt werden.

Platz für eine leistungsstarke Kühlung ist ebenfalls vorhanden. An der Rückwand ist bereits ein 120-mm-Lüfter vorinstalliert, im Deckel können zwei zusätzliche 120- oder 140-mm-Rotoren montiert werden, während im Boden bis zu drei oder zwei davon möglich sind. Die Nutzung einer AiO-Kühlung oder Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator ist ebenfalls möglich. Chieftec setzt auf ein 0,6 mm dickes Stahlgerüst mit einer Kunststoff-Ummantelung an der Front und gehärtetem Glas an der Seite, worüber man auch gleich einen Blick auf die Hardware-Innereien werfen kann.

Das I/O-Panel zeigt sich mit einmal USB-3.2-Gen1-Typ-A, einmal USB-3.2-Gen1-Typ-C und zweimal 3,5-mm-Klinke sehr vielseitig – gerade mit Blick auf den Preis von rund 75 Euro.

Eckdaten:

Bezeichnung: Chieftec BX-10B-OP Material: Stahl (0,6 mm SPCC), gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 204 x 340 x 415 mm (B x H x T) Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional, 140 mm nur mit Mini-ITX-Mainboard) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 240 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 38 cm (bzw. 30 cm wenn das Netzteil länger als 18 cm ist) Gewicht: etwa 4,78 kg Preis: rund 75 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 12. Februar ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?



Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Chieftec!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 12. Februar 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 13. Februar 2023

Testzeitraum bis 19. März 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Chieftec sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum