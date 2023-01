Werbung

Zu den zahlreichen Cooler Master CES-Neuheiten gehören auch zwei Gehäuse. Ausführlicher geht man bisher aber nur auf das TD500 Mesh V2. Vom kompakten und bunten Konzeptmodell Qube 500 stellt man aber zumindest Produktbilder bereit.

TD500 Mesh V2: Modernisiertes Mesh-Modell

Das TD500 Mesh V2 ist die Neuauflage des TD500 Mesh - und damit ebenfalls ein Airflow-optimierter Midi-Tower. Laut Cooler Master ist die TD-Serie seit ihrem Launch im Jahr 2018 eine der erfolgreichsten Gehäuseserien des Unternehmens. Entsprechend stark dürfte Cooler Master selbst an einem Update des TD500 Mesh gelegen sein. Die Neuauflage zeigt sich mit dreidimensional gestalteter Front einschließlich dreier A-RGB-Lüfter im 120-mm-Format. Die Beleuchtung soll je nach Blickwinkel unterschiedlich wirken. Das Glasseitenteil zeigt an den Ecken Verzierungen im Diamantschliff und soll so das Geometriethema der Front fortführen. Die Netzteilabdeckung kann umpositioniert werden. Damit hat der Nutzer die Wahl, ob er sein Netzteil zeigen oder verstecken will.

Zu den funktionalen Verbesserungen zählt die Unterstützung für dickere Radiatoren. Unter dem Deckel können 360- oder 280-mm-Radiatoren mit einer maximalen empfohlenen Dicke von 55 mm montiert werden. Hinter der Front ist Platz für einen weiteren 360/280-mm-Radiator. Zudem erhält das TD500 Mesh V2 einen USB-3.2-Gen-2-Typ-C-Anschluss. Das Gehäuse misst 210 x 500 x 499 mm (B x H x T) und wiegt 7,7 kg.

Der Midi-Tower nimmt nicht nur Mini-ITX-, Micro-ATX- und ATX-Mainboards, sondern auch SSI-CEB- und E-ATX-Platinen (bis 12 x 10,7 Zoll) auf. Die maximale CPU-Kühlerhöhe wird auf 16,5 cm begrenzt. Die maximale Grafikkartenlänge liegt bei 41 cm. Es stehen zwei 3,5- und drei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Zusätzlich zu den Frontlüfterplätzen können optional drei 120-, bzw. zwei 140-mm-Deckellüfterplätze und ein 120-mm-Hecklüfterplatz genutzt werden.

Cooler Master gibt für das TD500 Mesh V2 einen US-Preis von 89,99 US-Dollar an. Es soll sowohl eine schwarze als auch eine weiße Farbvariante geben.

Qube 500: Buntes Konzeptgehäuse

Deutlich farbenfroher zeigt sich das Qube 500. Zu diesem Konzeptgehäuse macht Cooler Master im Pressematerial allerdings noch keine weiteren Angaben. Den Produktbildern zufolge handelt es sich um ein kompaktes ATX-Gehäuse, das wahlweise mit Glasseitenteil oder einem blickdichten, aber luftigen Seitenteil genutzt werden kann. Sein Design wird von den intensiven Farben und größeren, überwiegen kreisrunden Luftöffnungen geprägt. Das I/O-Panel sitzt am Übergang zwischen Deckel und Front und stellt USB-C, zweimal USB 3.0 und eine Audiobuchse bereit.



Wie konkret ein Launch des Qube 500 ist, hat Cooler Master bisher nicht kommuniziert.