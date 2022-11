Werbung

Das Hyte Y60 ist mit seinen großen Glasflächen ein regelrechtes Panoramagehäuse. Bei der limitierten Sonderedition Hyte Ouro Kronii Y60 zeigen sich nun vor allem diese Glasflächen bunt illustriert.

Das Ouro Kronii Y60 ist nach dem Anime-Modell Hakos Baelz Y60 eine weitere Sonderauflage vom Y60. Es entstand in Zusammenarbeit mit hololive English und dem Illustrator Rosuuri. Die virtuelle YouTuberin Ouro Kronii zeigt sich auf der Glasfront und dem Glasseitenteil auf der linken Seite. Eine Reihe von Gestaltungselementen werden nur Fans verstehen. So soll die Zahl Pi auf Kroniis "gewählten" Geburtstag am 14. März anspielen. Die Designelemente ziehen sich über große Teile des Gehäuses.

Zum Lieferumfang jedes einzelnen Gehäuses gehört zudem eine große Ouro Kronii Schreibtischunterlage im gleichen Design.

Laut Hyte wird das limitierte HYTE Ouro Kronii Y60 voraussichtlich ab Anfang 2023 bei ausgewählten Händlern verfügbar werden. Man gibt eine UVP von 299 Euro an. Das einfache Y60 ohne zusätzlichem Design ist aktuell für knapp 220 Euro zu haben.