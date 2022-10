Werbung

Ein schlankes und edles Mini-ITX-Gehäuse - das will In Win mit dem Chopin Max anbieten. Das Kompaktgehäuse wird auch gleich mit Netzteil ausgeliefert und ist vor allem für kleine Office- oder HTPC-Lösungen ausgelegt.

Schon 2015 kam das Standard-Chopin als SFF-Gehäuse auf den Markt. Das neue Chopin Max verspricht nun deutliche Fortschritte. So wird es mit einem effizienteren Netzteil ausgeliefert. Dieses In Win 200W 80 PLUS Gold-Netzteil lässt schon klar erkennen, wie das Chopin Max ausgelegt ist: Es ist nicht als Gehäuse für ein stromhungriges High-End-System gedacht, sondern bietet sich für sparsamere Systeme an, bei denen zudem eine CPU mit integrierter Grafik genutzt wird. In Win empfiehlt maximal einen Intel i7-12700 bzw. maximal AMDs Ryzen 7 5700G (jeweils mit Nutzung der integrierten GPU).

Gerade die Auslegung für Systeme ohne Grafikkarte macht kompakte Gehäusemaße von 84 x 244 x 217 mm (B x H x T) und ein Volumen von 3,3 L möglich. Mit 2,2 kg ist das Chopin Max zudem sehr leichtgewichtig. Außen zeigt es vor allem ein gebogenes und gebürstetes Aluminiumelement mit einer Materialstärke von 4 mm. Die Grunstruktur wird aus SECC-Stahl gefertigt. Power-Taste und I/O-Panel sitzen auf der linken Seite. In Win stellt einmal USB-C, zwei USB-A-Ports und zwei Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon bereit. Für das I/O-Panel gibt es Blenden in vier unterschiedlichen Farben (grün, blau, orange und rot). Das Gehäuse selbst wird in Titanium Grey, Black und Silver angeboten.

Der Innenraum nimmt maximal ein Mini-ITX-System mit einem bis zu 54 mm hohen CPU-Kühler auf und zwei bis zu 9,5 mm hohe 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Meshflächen an der Seite und im Deckel sollen die Kühlung erleichtern. Lüfter- oder gar Radiatorenplätze gibt es nicht. Damit wird man in aller Regel einen flachen Top-Blow-Kühler nutzen müssen, der dank der Meshflächen immerhin selbst Frischluft von außen ansaugen kann.

Zum Preis macht In Win noch keine Angaben. Die bisherigen Modelle Chopin bzw. Chopin Pro kosten inkl. Netzteil um die 120 Euro.