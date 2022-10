Werbung

Beim Thema PC-Modding dürfte den meisten Hardwareluxx-Lesern in erster Linie unser Modding-Contest in den Sinn kommen. Besagter Wettbewerb findet auch in diesem Jahr wieder statt. Allerdings hat sich jetzt der Klemmbausteine-Hersteller Lego in die Welt des Moddings begeben und passend zu Halloween einen PC vorgestellt, bei dem das Gehäuse aus mehr als 20.000 Bausteinen besteht. In einem Video auf dem Twitter-Profil von Lego lässt sich das Unikat bewundern.

Neben den genannten Legosteinen finden sich im Inneren des Spukhauses eine Wasserkühlung sowie eine GeForce RTX 3090 und ein Intel Core i9 12900KF wieder. Außerdem sind 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher (Corsair Dominator) mit an Bord. Wie sich einem LED-Display im Gehäuse entnehmen lässt, wurden als C- sowie D-Drive nicht näher spezifizierte Speicherlaufwerke mit einer Kapazität von jeweils 500 GB verbaut.

Angaben zu den Maßen des Lego-PC-Gehäuses machte der Hersteller nicht. Wie sich aufgrund der letzten Szene im Video allerdings vermuten lässt, dürfte das Horror-Schloss inklusive Glockenturm rund 1 m hoch und knapp 0,5 m breit sein. Ob der Halloween-Mod in Zukunft auf Messen oder anderen Veranstaltungen ausgestellt wird, ist bis dato nicht bekannt.

Die Lego-Community versuchte den Hersteller bereits 2016 davon zu überzeugen, ein PC-Gehäuse auf den Markt zu bringen. Daraus wurde jedoch nichts. Warum sich Lego ausgerechnet jetzt in die Welt des PC-Moddings begibt, ist unklar. Derzeit existieren keine Produktankündigungen, die im Zusammenhang mit einem Computer stehen. Möglich wäre, dass Lego lediglich passend zu Halloween eine virale Marketingkampagne fährt und hofft, dass besagtes Video via Social-Media und auf anderen Plattformen fleißig geteilt wird. Ein Hingucker ist das Halloween-Gehäuse aus Legosteine allemal.

Wer mit dem Halloween-Theme nicht viel anfangen kann und sich ein futuristisches Gehäuse wünscht, sollte einen Blick auf den Cyberpunk-2077-Casemod von Linus Tech Tips in Zusammenarbeit mit Nerdforge werfen.