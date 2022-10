Werbung

Von Cougar kommt Gehäuse-Nachwuchs: Das Cratus ist ein luftiges Modell mit Röhrenstruktur und weiteren Besonderheiten wie einem gewölbten Glaselement und einem schräg gekippten Mainboardträger.

Cougar gehört zu den Herstellern, die bei Zeiten wuchtige Open-Air-Modelle angeboten haben. Ein solches ist beispielsweise das Conquer 2, das optisch zudem durch markante Leuchtrippen auffällt. Das Cratus zeigt sich nun in einem Design, das vor allem von seiner Röhrenstruktur bestimmt wird. Es erinnert damit etwas an die D-Frame-Modelle von In Win. Beim Cratus werden die Röhren aus Stahl gefertigt und vor allem durch gläserne Elemente ergänzt. Insgesamt gibt es gleich vier Flächen aus gehärtetem Glas. Die Frontfläche ist dabei gewölbt. Solche Glasflächen sind bei Gehäusen die absolute Ausnahme. Uns fallen als anderes Beispiel nur die gewölbten Glasseitenteile des Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary Edition ein.

Das Mainboard (maximal E-ATX) wird etwas nach vorn gekippt montiert - und auch das gesamte Gehäuse neigt sich nach vorn und soll so besonders dynamisch wirken. Oberhalb der Glasfront erstrahlt ein Leuchtstreifen, dessen Effekte über eine LED-Taste oder über ein geeignetes Mainboard mit 5-V-A-RGB-Anschluss gesteuert werden können. Direkt unter dieser "Straight Flash Beam"-Beleuchtung sitzt das I/O-Panel mit vier USB-3.0-Ports, USB-C und einer kombinierten Audiobuchse. Als weitere Beleuchtungselemente sind ab Werk zwei 120-mm-A-RGB-Lüfter hinter der Front und ein weiterer Lüfter gleicher Art an der Rückwand vormontiert. Das Cratus kann insgesamt neun 120-mm-Lüfter aufnehmen. Vier Lüfterplätze unterstützen 140-mm-Lüfter.

Neben dem Mainboard und unter dem Deckel können maximal 360-mm-Radiatoren montiert werden. Hinter der Front findet maximal ein 280-mm-Wärmetauscher Platz. Es ist aber auch Platz für einen bis zu 19 cm hohen Luftkühler. Die maximale Grafikkartenlänge wird mit üppigen 46 cm angegeben. Bei Nutzung von Lüftern bzw. einem Radiator neben dem Mainboard sinkt die maximale Grafikkartenlänge auf 32,5 cm. Es stehen zwei kombinierte 3,5-/2,5-Zoll- und drei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Das Cratus misst üppige 283 x 636 x 635 mm (B x H x T) und wiegt 14,9 kg.

Nur zum Preis macht Cougar noch keine Angaben. Das bereits angesprochene Conquer 2 wird aktuell für über 400 Euro angeboten und lässt erahnen, dass auch das Cratus eher hochpreisig werden dürfte.