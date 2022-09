Jonsplus i400: Ausgewachsenes Edelgehäuse mit Aluminiumhülle

Größere PC-Gehäuse mit einer Außenhülle aus Aluminium sind zu einer Seltenheit geworden. Genau ein solches Modell kommt jetzt aber mit dem Jonsplus i400 auf den Markt. Dieser Midi-Tower soll sich dabei nicht nur durch die Materialwahl, sondern auch durch sein Design und die Verarbeitung von anderen Modellen abheben.

Jonsplus ist eine Untermarke von Jonsbo, die sich auf das Wesentliche konzentrieren soll und unter anderem Wert auf hochwertige Materialien legt. Dabei will man sich auf möglichst wenige Produkte konzentrieren, an die man gleichzeitig hohe Ansprüche stellt. Das i400 kommt als erstes ATX-Gehäuse von Jonsplus auf den Markt. Es erinnert optisch an das Mini-ITX-Modell i100, das ebenfalls Teil der i Series ist. Auch das i400 zeigt ein minimalistisches Design. Jonsplus kombiniert dafür äußerlich gebürstetes Aluminium mit zwei Seitenteilen aus gehärtetem und getöntem Glas. Auffällig sind auch die verstellbaren Standfüße aus sandgestrahltem Aluminium. Die Grundkonstruktion wird allerdings aus Stahl gefertigt.

Deshalb ist das 231 x 480 x 502 mm (B x H x T, ohne Standfüße) große Gehäuse auch kein totales Leichtgewicht, sondern wiegt 11,5 kg. Das I/O-Panel sitzt rechts im Deckel und stellt zweimal USB 3.0, einmal USB-C sowie zwei Audiobuchsen bereit. Der größte Teil des Deckels wurde sehr luftig gestaltet. Die meisten Lüfterplätze sind dann auch für einen vertikalen Luftstrom ausgelegt. Das Gehäuse nimmt sowohl unter dem Deckel als auch am Boden je drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter auf. Zusätzlich gibt es einen 120-mm-Lüfterplatz an der Rückwand. Ausgeliefert wird das i400 allerdings komplett lüfterlos. Wasserkühlungsnutzer können unter dem Deckel einen 360- oder 280-mm-Radiator und am Boden einen 240-mm-Radiator montieren.

Der Innenraum bietet maximal Platz für ein bis zu 33 cm breites E-ATX-Mainboard. Die maximale CPU-Kühlerhöhe wird mit 16,8 cm und die maximale Grafikkartenlänge mit 34 cm angegeben. Mit einem optionalen Riserkabel kann die Grafikkarte auch vertikal montiert werden. Um den vertikalen Gehäuseluftstrom zu ermöglichen, wird das Netzteil aufrecht hinter der Front montiert. Hinter der Front und am Mainboardträger können zudem bis zu sechs 3,5-Zoll-Festplatten montiert werden. Zusätzlich findet ein 2,5-Zoll-Laufwerk Platz. Alternativ sind bei zwei 3,5-Zoll-HDDs bis zu fünf 2,5-Zoll-Laufwerke möglich.

Caseking bietet das Jonsplus i400 ab sofort in Schwarz und in Silber für jeweils 269,90 Euro an.