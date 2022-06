1.699 Euro: Vollaluminium-Gehäuse mit eingebauter Wasserkühlung im Test

Im September 2021 sorgte ein Vollaluminium-Gehäuse aus deutscher Herstellung für Aufsehen. Mitsamt integrierter Wasserkühlung bzw. integrierter Radiatoren soll das Gehäuse von Regner Cooling System 1.699 Euro kosten. Roman Hartung alias der8auer hat das Gehäuse bestellt, nun auch erhalten und getestet. Inzwischen kostet das Gehäuse allerdings auch 1.899 Euro, während es nur noch in blau für 1.699 Euro zu haben ist.

Bereits beim Auspacken des Gehäuses wird klar: Hier hat man etwas Exklusives vor sich. Bei Bestellung gibt der Käufer eine RAL-Farbe an, in der dann die Lackierung stattfindet. Bei der Verarbeitungsqualität, sprich Fertigung der Elemente und Lackierung, gibt es laut Roman wenig auszusetzen – allenfalls in den Lamellen der seitlichen Radiatoren sind leichte Ungleichmäßigkeiten zu erkennen. Auch das I/O-Panel zeigt einige seitlich versetzte Anschlüsse. Warum diese nicht allesamt mittig angesetzt sind, erschließt sich uns ebenfalls nicht.

Da das Gehäuse weitestgehend aus Aluminium gefertigt ist, sind in der Anleitung Anzugsdrehmomente beschrieben, mit denen die Schrauben angezogen werden sollten. Im Inneren sind die beiden Radiatoren bereits mit Schläuchen versehen. Jeder Radiator bringt es auf ein Gewicht von 7 kg. Die kompletten Seitenwände werden vollflächig als Radiatorfläche genutzt.

In der Folge hat Roman damit begonnen die ersten Komponenten einzubauen. Eine ASUS ROG LC Strix Radeon RX 6900 XT wurde auf einen Wasserkühler von EKWB umgebaut und daran anschließend stellt sich natürlich die Frage, aus welchem Material die Radiatoren bestehen, denn der Wasserkühler von EKWB besteht aus vernickeltem Kupfer. Die Radiatoren des Regner Cooling System sollen aber von innen korrosionsbeschichtet sein.

Ein paar Worte noch zum Preis: 1.699 Euro sind für ein Gehäuse sehr sehr viel Geld. Man muss auch nicht anfangen sich diesen Preis schönzurechnen, weil ja schon zwei große Radiatoren, eine gewisse Verschlauchung und auch eine Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination verbaut sind. Die Exklusivität in der Fertigung, Made in Germany, die Lackierung und der Aufbau mit der Auslegung rein auf eine Wasserkühlung sind Argumente, die für das Regner Cooling System sprechen sollen. Ob diese Argumente am Ende ausreichen, um den Käufer zu überzeugen, ist eine sehr individuelle Sache.

In einem zweiten Video soll es dann erste Testergebnisse der Wasserkühlung geben. Weitere Details zum Gehäuse findet ihr auf der Produktseite.