In Zusammenarbeit mit DAN Cases: Lian Li stellt das A4H2O vor

Lian Li hat ein neues Gehäuse in Kollaboration mit DAN Cases angekündigt. Das A4-H2O besitzt ein Volumen von 11 l und kann sowohl eine 240-mm-AIO-Wasserkühlung als auch eine Triple-Slot-GPU mit einer Länge von bis zu 322 mm aufnehmen. Der Stahlrahmen des A4-H2O ist von eloxierten und sandgestrahlten Aluminium-Seitenwänden umgeben sowie mit Perforierungen oben und an der Seite versehen. Die Befestigung erfolgt durch Steckstifte. Das Gehäuse ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. Zudem lässt sich das Case mit PCIe-3.0- oder 4.0-Riser-Kabel erwerben.

Basierend auf dem Design des A4-SFX besitzt das A4-H2O das gleiche minimalistische Konzept. Jedoch bietet das neue Gehäuse mehr Kompatibilität bei den GPU-Größen und der AIO-Wasserkühlung. An der Unterseite kann die perforierte Aluminiumplatte entfernt werden, um die SSD außerhalb des Gehäuses zu installieren. Die Halterung für das Mini-ITX Motherboard und die abnehmbare Halterung für SFX oder SFX-L Netzteile befinden sich auf der linken Seite des Gehäuses. An der Oberseite bietet eine abnehmbare Halterung Platz für bis zu 55 mm dicke Kühlkörper und Lüfter. Am Boden des Gehäuses befindet sich ein Montagebereich für eine SSD mit Gummitüllen.

Das A4-H2O ist laut Herstellerangaben ab dem 9. Februar 2022 erhältlich. Preislich liegt die PCIe-3.0-Version bei rund 120 US-Dollar. Für einen inkludierten PCIe-4.0-Riser werden 155 US-Dollar fällig.

Technische Spezifikationen: