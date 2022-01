Lian Li präsentiert den Midi-Tower Lancool 215 White

Lian Li hat jetzt das Lancool 215 White der Öffentlichkeit präsentiert. Der Midi-Tower besitzt zwei 200 mm große Lüfter in der Front und einen 120-mm-Lüfter an der Rückseite. Das Seitenteil wurde aus Temperglas gefertigt und wird mit Rändelschrauben befestigt, die ein werkzeugloses Öffnen des Gehäuses ermöglichen. Der Tower bietet mit Maßen von 215 x 482 x 462 mm (B x H x T) genügend Platz, um Dual- sowie Triple-Radiatoren zu verbauen.

Das LANCOOL 215 wurde laut eigenen Angaben gezielt im Hinblick auf die Kühlung leistungsstarker Hardware konzipiert und verfügt aus diesem Grund über zahlreiche Lufteinlässe. Das Gehäuse basiert auf einer Stahlkonstruktion mit einer komplett abnehmbaren Mesh-Frontabdeckung inklusive modularer Staubfilter am Deckel sowie am Boden. Im Deckel findet sich ein magnetischer Staubfilter. Der Staubfilter unter dem Netzteil wurde in einem Einschub installiert. Somit sind alle Filter herausnehmbar und können gereinigt werden. Bei den Mainboards werden sowohl ATX als auch E-ATX sowie Micro-ATX und Mini-ITX unterstützt. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers darf 166 mm nicht überschreiten. Grafikkarten können bis zu 370 mm lang sein.

Das Lian Li LANCOOL 215 ist in Weiß für rund 100 Euro ab sofort im Handel erhältlich. Weiterhin verfügbar ist die schwarze Version des Gehäuses für 90 Euro.

Die Features des Lian Li LANCOOL 215 im Überblick:

Hochwertiger Midi-Tower, jetzt auch in Weiß erhältlich

Drei Lüfter vorinstalliert: zwei 200 mm ARGB-Lüfter in der Front und ein 120 mm Lüfter an der Rückseite

Bis zu sechs Lüfter insgesamt

Für Mainboards bis E-ATX geeignet

Temperglas-Seitenteil und modulare Staubfilter an Boden und Deckel

Inklusive Fan- und RGB-Controller

Platz für bis zu 370 mm lange Grafikkarten

Platz für einen 360er- und einen 280er-Radiator

Herstellerlogo mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung

Maße: 215 x 482 x 462 mm (B x H x T)

I/O: 2x USB 3.0 1x 3,5 mm Klinke (4-polig)