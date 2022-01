TG7M RGB: Sharkoon präsentiert neues ATX-Gehäuse

Mit dem Meshify 2 Compact rundet Fractal Design seine aktuelle Meshify-2-Serie ab - und zwar mit dem Modell, das für die meisten Nutzer am attraktivsten sein dürfte. Das ATX-Gehäuse spart Platz und Geld, kann dafür aber trotzdem viele Stärken seiner großen Geschwistermodelle... [mehr]

Das NZXT H1 konnte in unserem Test mit einer platzsparenden Aufteilung, cleveren Montagelösungen, einem elegant-modernem Design mit Glasfront und in vielen weiteren Punkten überzeugen. Doch offenbar hat sich auch ein kleiner Fehler in einer der Komponenten, dem PCI-Express-Riser bzw. der... [mehr]